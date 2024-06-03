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    12:47, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Повышение температуры прогнозируют в Казахстане

    погода, жара
    Фото: Kazinform

    О погоде в Казахстане на 4-6 июня сообщили синоптики, передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.

    — На большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе страны до +30+39 °С, на северо-западе до +25+35 °С, на севере +23+30 °С, в центре, на востоке страны до +25+33 °С, на юге до +35+40 °С, на юго-востоке до +28+35 °С, — сообщили в Казгидромете.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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