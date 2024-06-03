Повышение температуры прогнозируют в Казахстане

О погоде в Казахстане на 4-6 июня сообщили синоптики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», предстоящие три дня по республике ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, на северо-западе, севере с выпадением града и порывистым ветром.