Казахстанцев предупредили о штормовой погоде: где будет опаснее всего

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 19 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 июня в Астане временами ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный на западе области порывы 18 м/с. Днем на западе, юге области сильная жара 35-38 градусов. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 38 градусов. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем в области ожидается сильная жара 38-41 градус. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается дождь, гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. Днем на севере области ожидается сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В области Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.