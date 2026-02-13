Казахстанцев предупредили о мошенничестве под видом налоговых консультантов

В прокуратуре Костанайской области рассказали, что злоумышленники звонят предпринимателям, представляются сотрудниками налоговой службы, «налоговыми консультантами» или представителями бухгалтерских компаний.

Под предлогом помощи при переходе на новый налоговый режим мошенники пытаются получить SMS-коды, ИИН, данные электронной цифровой подписи (ЭЦП) или доступ к приложениям eGov. Также они убеждают срочно подтвердить данные, что может привести к оформлению кредита на имя предпринимателя без его ведома.

В надзорном органе напомнили, что сотрудники налоговых органов не запрашивают по телефону коды подтверждения, пароли и данные ЭЦП, а также не предлагают платные услуги.

Предпринимателям рекомендуют получать достоверную информацию напрямую в территориальных налоговых органах, использовать официальный «Кабинет налогоплательщика», а также обращаться в государственные электронные сервисы и официальные контакт-центры.

При поступлении подозрительных звонков граждан призывают не сообщать персональные данные, прекратить разговор и при необходимости обращаться в налоговые или правоохранительные органы.

