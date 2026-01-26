Казахстанцев могут официально трудоустраивать в Южной Корее
Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел встречу с делегацией Республики Корея о возможности подключения Казахстана к корейской системе Employment Permit System (EPS), которая позволяет иностранцам легально работать в Южной Корее, передает агентство Kazinform.
Во встрече также приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай и представители местных исполнительных органов.
По словам акима области, речь идет не просто о трудоустройстве за рубежом, а о выстраивании понятного и защищенного механизма миграции.
— Это откроет нашим жителям путь к легальному трудоустройству за рубежом, позволит получить ценный международный опыт и новые профессиональные навыки. В то же время для государства это означает выстраивание прозрачного и защищенного механизма трудовой миграции, — отметил Марат Султангазиев.
Корейская сторона подробно рассказала о работе программы EPS. Она действует в отраслях, где в Южной Корее не хватает рабочей силы, и направлена именно на легальное привлечение иностранных работников. Сейчас обсуждается возможность участия в этой программе и для граждан Казахстана.
О ходе переговоров сообщил директор Мобильного центра занятости Алматинской области Абылай Зуайда. По его словам, стороны находятся на втором этапе диалога.
На первом уровне — между президентами двух стран — был подписан меморандум. Сейчас же оценивается готовность Казахстана направлять работников в Корею.
Для этого корейская делегация посещает колледжи и учебные центры, знакомится с качеством подготовки кадров. Если все требования будут выполнены и переговоры завершатся успешно, следующим шагом станет подписание полноценного меморандума.
В случае присоединения к системе EPS в регионе планируют открыть специализированные учебные центры. Сейчас идёт оценка инфраструктуры и подходящих объектов.
Корейская сторона отметила, что окончательное решение будет принято межведомственной комиссией после завершения всех подготовительных этапов.
Как отмечается, подключение Казахстана к системе EPS может заметно изменить подход к трудовой миграции — сделать его более прозрачным, безопасным и выгодным как для граждан, так и для государства.
Отметим, что Южная Корея в этом году примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих.