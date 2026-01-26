Казахстанцев могут официально трудоустраивать в Южной Корее

Во встрече также приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай и представители местных исполнительных органов.

По словам акима области, речь идет не просто о трудоустройстве за рубежом, а о выстраивании понятного и защищенного механизма миграции.

Фото: акимат Алматинской области

— Это откроет нашим жителям путь к легальному трудоустройству за рубежом, позволит получить ценный международный опыт и новые профессиональные навыки. В то же время для государства это означает выстраивание прозрачного и защищенного механизма трудовой миграции, — отметил Марат Султангазиев.

Корейская сторона подробно рассказала о работе программы EPS. Она действует в отраслях, где в Южной Корее не хватает рабочей силы, и направлена именно на легальное привлечение иностранных работников. Сейчас обсуждается возможность участия в этой программе и для граждан Казахстана.

О ходе переговоров сообщил директор Мобильного центра занятости Алматинской области Абылай Зуайда. По его словам, стороны находятся на втором этапе диалога.

На первом уровне — между президентами двух стран — был подписан меморандум. Сейчас же оценивается готовность Казахстана направлять работников в Корею.

Для этого корейская делегация посещает колледжи и учебные центры, знакомится с качеством подготовки кадров. Если все требования будут выполнены и переговоры завершатся успешно, следующим шагом станет подписание полноценного меморандума.

В случае присоединения к системе EPS в регионе планируют открыть специализированные учебные центры. Сейчас идёт оценка инфраструктуры и подходящих объектов.

Корейская сторона отметила, что окончательное решение будет принято межведомственной комиссией после завершения всех подготовительных этапов.

Как отмечается, подключение Казахстана к системе EPS может заметно изменить подход к трудовой миграции — сделать его более прозрачным, безопасным и выгодным как для граждан, так и для государства.

Отметим, что Южная Корея в этом году примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих.