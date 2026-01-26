РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:28, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанцев могут официально трудоустраивать в Южной Корее

    Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел встречу с делегацией Республики Корея о возможности подключения Казахстана к корейской системе Employment Permit System (EPS), которая позволяет иностранцам легально работать в Южной Корее, передает агентство Kazinform.

    Флаги Казахстан Южная Корея тулар Қазақстан Оңтүстік Корея
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Во встрече также приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай и представители местных исполнительных органов.

    По словам акима области, речь идет не просто о трудоустройстве за рубежом, а о выстраивании понятного и защищенного механизма миграции.

    Казахстанцев могут официально трудоустраивать в Южной Корее
    Фото: акимат Алматинской области

    — Это откроет нашим жителям путь к легальному трудоустройству за рубежом, позволит получить ценный международный опыт и новые профессиональные навыки. В то же время для государства это означает выстраивание прозрачного и защищенного механизма трудовой миграции, — отметил Марат Султангазиев.

    Корейская сторона подробно рассказала о работе программы EPS. Она действует в отраслях, где в Южной Корее не хватает рабочей силы, и направлена именно на легальное привлечение иностранных работников. Сейчас обсуждается возможность участия в этой программе и для граждан Казахстана.

    О ходе переговоров сообщил директор Мобильного центра занятости Алматинской области Абылай Зуайда. По его словам, стороны находятся на втором этапе диалога.
    На первом уровне — между президентами двух стран — был подписан меморандум. Сейчас же оценивается готовность Казахстана направлять работников в Корею.

    Для этого корейская делегация посещает колледжи и учебные центры, знакомится с качеством подготовки кадров. Если все требования будут выполнены и переговоры завершатся успешно, следующим шагом станет подписание полноценного меморандума.

    В случае присоединения к системе EPS в регионе планируют открыть специализированные учебные центры. Сейчас идёт оценка инфраструктуры и подходящих объектов.

    Корейская сторона отметила, что окончательное решение будет принято межведомственной комиссией после завершения всех подготовительных этапов.

    Как отмечается, подключение Казахстана к системе EPS может заметно изменить подход к трудовой миграции — сделать его более прозрачным, безопасным и выгодным как для граждан, так и для государства.

    Отметим, что Южная Корея в этом году примет 109 тысяч иностранных сезонных рабочих.

    Теги:
    Занятость Казахстан Южная Корея Общество Трудоустройство
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают