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    Казахстанцы смогут проверить квалификацию психолога через единый реестр

    Одной из ключевых задач нового Закона «О психологической деятельности» станет формирование прозрачных требований к специалистам и повышение доверия граждан к психологической помощи. Об этом в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA рассказала заведующая кафедрой психологии ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Алия Мамбеталина, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Pexels.com

    По словам эксперта, после вступления закона в силу будет сформирован единый реестр психологов, в который войдут только специалисты, подтвердившие профильное образование и квалификацию. 

    — Все, кто занимается психологической деятельностью, должны будут предоставить свои данные и подтвердить диплом. В реестре в первую очередь будет отражена квалификация специалиста. Кроме того, психолог должен будет идентифицировать себя на онлайн-площадках. Предполагается, что после включения в реестр специалист получит индивидуальный номер и сможет разместить официальную ссылку на своей на странице в социальных сетях или на других онлайн-платформах. Тогда любой человек, который хочет получить психологическую помощь, сможет перейти по этой ссылке и ознакомиться с дипломом, квалификацией специалиста и сведениями о повышении его квалификации. Потому что в психологии обучение никогда не заканчивается, — пояснила Алия Мамбеталина в ходе подкаста BIZDIÑ ORTA.

    Кроме того, реестр поможет упорядочить рынок психологических услуг и отделить дипломированных специалистов от тех, кто оказывает консультации без профильного образования.

    В Казахстане запустят государственный реестр психологов. Специалисты, не попавшие в список, не могут оказывать психологическую помощь и не будут иметь права называть себя психологами

    Закон и порядок Казахстан BIZDIÑ ORTA Общество Психология
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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