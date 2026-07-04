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    Зачем Казахстану нужен новый город Алатау и как он будет развиваться — эксперт

    В чем заключается концепция строительства Алатау, рассказал в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA заместитель главного исполнительного директора по регуляторной политике Alatau City Authority Арман Тастанбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр с подкаста Bizdin Orta
    Кадр с подкаста Bizdin Orta

    Алатау может стать одним из важнейших логистических центров на пути из Китая в Западную Европу

    По словам Армана Тастанбекова, прежде всего, Алатау рассматривается как новая точка экономического роста Казахстана.

    — Например, сегодня Алматы, который расположен непосредственно в близи от Алатау Сити, является крупнейшим экономическим центром страны. Формирует более 20% ВВП страны. При этом возможности развития Алматы ограничены не только географически, территориально, но инфраструктурно. Город в определенной степени перегружен, — поясняет эксперт.

    Он отметил, что проект направлен на создание новых возможностей для бизнеса, развитие высокотехнологичных отраслей, цифровых решений и технологий, основанных в том числе на искусственном интеллекте.

    При этом ряд IT-компаний уже проявляет предметный интерес к работе в Алатау Сити. На начальном этапе для них может быть внедрен механизм цифрового резидентства. По словам Армана Тастанбекова, интерес к проекту проявляют в том числе IT-компании из стран Ближнего Востока.

    — Есть достаточно предметный интерес от ряда IT-компаний, часть из них, возможно, из региона Ближнего Востока, где сейчас наблюдаются проблемы с безопасностью. Возможно, на первом этапе это приобретет форму так называемого цифрового номадства или цифрового резидентства, когда компании и специалисты смогут зарегистрироваться в Алатау и считаться его цифровыми резидентами, при этом находясь в другом месте, — отметил он.

    Вместе с тем, по его словам, будут предъявляться требования по физическому присутствию, поскольку цель заключается в том, чтобы создать комфортную среду для жизни и работы в Алатау.

    — Возможно, на первых этапах, пока все только создается и строится, речь будет идти именно о цифровом резидентстве для таких компаний и специалистов, — предположил собеседник. 

    Кроме того, для специалистов, работающих в приоритетных отраслях, планируется создать упрощенные условия для переезда и трудоустройства.

    — Безусловно, для тех, кто работает в приоритетных секторах — IT-сфере, цифровой сфере, сфере искусственного интеллекта, — будут значительно упрощены вопросы получения разрешения на работу в Алатау, вплоть до уведомительного порядка. Естественно, будут действовать облегченные условия по визам, а также по въезду и выезду, — сообщил Арман Тастанбеков.

    Одновременно с учетом логистических возможностей, расположения Алатау Сити задумывается как один из крупнейших и важнейших логистических центров на транспортном пути из Китая в Западную Европу, добавил эксперт.

    — Всем известно, что Казахстан расположен на древних торговых путях, в том числе на Великом шелковом пути. Сейчас ситуация складывается таким образом, что через Казахстан проходят наиболее надежные и предсказуемые, в том числе с геополитической точки зрения, торговые маршруты. Соответственно, не использовать это преимущество было бы неправильно. Уже сегодня сделано немало для развития транзитно-логистического потенциала. С этой точки зрения Алатау может сосредоточить у себя соответствующие логистические центры и производства, которые позволят использовать этот потенциал в полной мере, — убежден эксперт. 

    По словам Армана Тастанбекова, государство не просто планирует построить новый город, а создать для него необходимую инфраструктуру. При этом ключевая роль в его дальнейшем развитии отводится частным инвестициям. Государство, как и в большинстве стран мира, создает базовую инфраструктуру и необходимые условия, а частные инвесторы и бизнес развивают город, наполняя его производственными объектами и новыми проектами, пояснил Арман Тастанбеков.

    — При этом Алатау — это не только строительный проект. Алатау — это прежде всего новая экономическая площадка для новых отраслей экономики, в том числе экспериментальных отраслей, — сказал спикер.

    Как пояснил спикер, в отличие от специальных экономических зон, индустриальных парков и даже международных финансовых центров, Алатау задумывается как полноценный город — с жителями, современной городской средой и всей необходимой инфраструктурой.

    — Именно для этого создается специальный правовой режим. Если, в отличие, допустим, от СЭЗ, которые построены на транспортной или производственной инфраструктуре, люди, как правило, не живут в СЭЗ. Люди приезжают работать в СЭЗ, а жить уезжают в другое место. Алатау создается как полноценный город для жизни с широкими экономическими возможностями как для бизнеса, так и для жителей, — уверен Арман Тастанбеков.

    Почему инвесторы выбирают Алатау?

    Эксперт отметил, что перед принятием решения об инвестициях любой инвестор в первую очередь оценивает два ключевых фактора — наличие необходимой инфраструктуры и надежность правового режима.

    — Любой инвестор, иностранный или не иностранный, всегда задает два основных вопроса перед тем, как принять решение о том, идти в проект или нет, инвестировать в проект или нет. Первое — есть ли необходимая инфраструктура: транспортная инфраструктура, электричество, вода, газ, сырье. И второе — насколько стабилен и надежен правовой режим, насколько защищены будут его инвестиции, — считает эксперт.

    По словам Армана Тастанбекова, Алатау предлагает комплексный подход к решению обеих задач. Развитие города будет осуществляться на основе долгосрочного мастер-плана и стратегии развития, рассчитанных на период от 15 до 30 лет. Эти документы определят направления развития города, размещение отраслей и создание необходимой инфраструктуры. Государство, в свою очередь, берет на себя создание базовой инфраструктуры, а защиту инвестиций обеспечивает специальный правовой режим.

    Кроме того, по мере развития Алатау до уровня крупного мегаполиса здесь планируется строительство одного из крупнейших аэропортов.

    — В средне- и долгосрочном планировании аэропорт, безусловно, нужен. Мы понимаем, что сейчас алматинский аэропорт для нашей агломерации является единственным. Как мы видим, в крупных агломерациях за рубежом для достаточной обеспеченности воздушным транспортом требуется два и более аэропортов, — сказал собеседник.

    Как заключил эксперт, по мере роста алматинской агломерации, в состав которой входит и Алатау, возникнет потребность во втором аэропорте. Поэтому такие стратегические инфраструктурные объекты планируются и закладываются заранее. По его словам, строительство второго аэропорта для алматинской агломерации предусмотрено в районе Алатау.

    Ранее в Министерстве транспорта РК отметили, что запуск аэротакси вполне реальный план, который предполагается реализовать в ближайшие два года — читать об этом более подробно в материале. 

    Инвестиции BIZDIÑ ORTA Промышленность Развитие IT технологий в Казахстане Инвестпроекты Экономика Новый город Алатау Умный город
    Айгерим Дуйсембай
    Айгерим Дуйсембай
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