Зачем Казахстану нужен новый город Алатау и как он будет развиваться — эксперт

В чем заключается концепция строительства Алатау, рассказал в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA заместитель главного исполнительного директора по регуляторной политике Alatau City Authority Арман Тастанбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алатау может стать одним из важнейших логистических центров на пути из Китая в Западную Европу

По словам Армана Тастанбекова, прежде всего, Алатау рассматривается как новая точка экономического роста Казахстана.

— Например, сегодня Алматы, который расположен непосредственно в близи от Алатау Сити, является крупнейшим экономическим центром страны. Формирует более 20% ВВП страны. При этом возможности развития Алматы ограничены не только географически, территориально, но инфраструктурно. Город в определенной степени перегружен, — поясняет эксперт.

Он отметил, что проект направлен на создание новых возможностей для бизнеса, развитие высокотехнологичных отраслей, цифровых решений и технологий, основанных в том числе на искусственном интеллекте.

При этом ряд IT-компаний уже проявляет предметный интерес к работе в Алатау Сити. На начальном этапе для них может быть внедрен механизм цифрового резидентства. По словам Армана Тастанбекова, интерес к проекту проявляют в том числе IT-компании из стран Ближнего Востока.

— Есть достаточно предметный интерес от ряда IT-компаний, часть из них, возможно, из региона Ближнего Востока, где сейчас наблюдаются проблемы с безопасностью. Возможно, на первом этапе это приобретет форму так называемого цифрового номадства или цифрового резидентства, когда компании и специалисты смогут зарегистрироваться в Алатау и считаться его цифровыми резидентами, при этом находясь в другом месте, — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, будут предъявляться требования по физическому присутствию, поскольку цель заключается в том, чтобы создать комфортную среду для жизни и работы в Алатау.

— Возможно, на первых этапах, пока все только создается и строится, речь будет идти именно о цифровом резидентстве для таких компаний и специалистов, — предположил собеседник.

Кроме того, для специалистов, работающих в приоритетных отраслях, планируется создать упрощенные условия для переезда и трудоустройства.

— Безусловно, для тех, кто работает в приоритетных секторах — IT-сфере, цифровой сфере, сфере искусственного интеллекта, — будут значительно упрощены вопросы получения разрешения на работу в Алатау, вплоть до уведомительного порядка. Естественно, будут действовать облегченные условия по визам, а также по въезду и выезду, — сообщил Арман Тастанбеков.

Одновременно с учетом логистических возможностей, расположения Алатау Сити задумывается как один из крупнейших и важнейших логистических центров на транспортном пути из Китая в Западную Европу, добавил эксперт.

— Всем известно, что Казахстан расположен на древних торговых путях, в том числе на Великом шелковом пути. Сейчас ситуация складывается таким образом, что через Казахстан проходят наиболее надежные и предсказуемые, в том числе с геополитической точки зрения, торговые маршруты. Соответственно, не использовать это преимущество было бы неправильно. Уже сегодня сделано немало для развития транзитно-логистического потенциала. С этой точки зрения Алатау может сосредоточить у себя соответствующие логистические центры и производства, которые позволят использовать этот потенциал в полной мере, — убежден эксперт.

По словам Армана Тастанбекова, государство не просто планирует построить новый город, а создать для него необходимую инфраструктуру. При этом ключевая роль в его дальнейшем развитии отводится частным инвестициям. Государство, как и в большинстве стран мира, создает базовую инфраструктуру и необходимые условия, а частные инвесторы и бизнес развивают город, наполняя его производственными объектами и новыми проектами, пояснил Арман Тастанбеков.

— При этом Алатау — это не только строительный проект. Алатау — это прежде всего новая экономическая площадка для новых отраслей экономики, в том числе экспериментальных отраслей, — сказал спикер.

Как пояснил спикер, в отличие от специальных экономических зон, индустриальных парков и даже международных финансовых центров, Алатау задумывается как полноценный город — с жителями, современной городской средой и всей необходимой инфраструктурой.

— Именно для этого создается специальный правовой режим. Если, в отличие, допустим, от СЭЗ, которые построены на транспортной или производственной инфраструктуре, люди, как правило, не живут в СЭЗ. Люди приезжают работать в СЭЗ, а жить уезжают в другое место. Алатау создается как полноценный город для жизни с широкими экономическими возможностями как для бизнеса, так и для жителей, — уверен Арман Тастанбеков.

Почему инвесторы выбирают Алатау?

Эксперт отметил, что перед принятием решения об инвестициях любой инвестор в первую очередь оценивает два ключевых фактора — наличие необходимой инфраструктуры и надежность правового режима.

— Любой инвестор, иностранный или не иностранный, всегда задает два основных вопроса перед тем, как принять решение о том, идти в проект или нет, инвестировать в проект или нет. Первое — есть ли необходимая инфраструктура: транспортная инфраструктура, электричество, вода, газ, сырье. И второе — насколько стабилен и надежен правовой режим, насколько защищены будут его инвестиции, — считает эксперт.

По словам Армана Тастанбекова, Алатау предлагает комплексный подход к решению обеих задач. Развитие города будет осуществляться на основе долгосрочного мастер-плана и стратегии развития, рассчитанных на период от 15 до 30 лет. Эти документы определят направления развития города, размещение отраслей и создание необходимой инфраструктуры. Государство, в свою очередь, берет на себя создание базовой инфраструктуры, а защиту инвестиций обеспечивает специальный правовой режим.

Кроме того, по мере развития Алатау до уровня крупного мегаполиса здесь планируется строительство одного из крупнейших аэропортов.

— В средне- и долгосрочном планировании аэропорт, безусловно, нужен. Мы понимаем, что сейчас алматинский аэропорт для нашей агломерации является единственным. Как мы видим, в крупных агломерациях за рубежом для достаточной обеспеченности воздушным транспортом требуется два и более аэропортов, — сказал собеседник.

Как заключил эксперт, по мере роста алматинской агломерации, в состав которой входит и Алатау, возникнет потребность во втором аэропорте. Поэтому такие стратегические инфраструктурные объекты планируются и закладываются заранее. По его словам, строительство второго аэропорта для алматинской агломерации предусмотрено в районе Алатау.

Ранее в Министерстве транспорта РК отметили, что запуск аэротакси вполне реальный план, который предполагается реализовать в ближайшие два года — читать об этом более подробно в материале.