Казахстанцам продлили прием заявок на гранты для обучения в Китае

По соглашению между Казахстаном и Китаем в 2026–2027 учебном году будет выделено 73 образовательных гранта.

— Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала «Электронного Правительства» (Egov.kz) либо нарочно в АО «Центр международных программ», — говорится в сообщении.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия;

медицинская страховка;

проживание в общежитии.

В Центре международных программ отметили, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.

Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.

— Начиная с 2026 года, все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР, обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов, — добавили в Центре международных программ.

Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12:00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года. Подробная информация о тестировании CSCA размещена по ссылке.

Подробная информация размещена на нашем официальном сайте bolashak.gov.kz.