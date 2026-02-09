РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    16:10, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанцам продлили прием заявок на гранты для обучения в Китае

    В АО «Центр международных программ» сообщили о продлении срока приема документов в вузы Китая по межправительственным грантам, передает Kazinform.

    п
    Фото: Центр международных программ

    По соглашению между Казахстаном и Китаем в 2026–2027 учебном году будет выделено 73 образовательных гранта.

    — Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала «Электронного Правительства» (Egov.kz) либо нарочно в АО «Центр международных программ», — говорится в сообщении.

    Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

    • бесплатное обучение;
    • ежемесячная стипендия;
    • медицинская страховка;
    • проживание в общежитии.

    В Центре международных программ отметили, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.

    Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.

    — Начиная с 2026 года, все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР, обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов, — добавили в Центре международных программ.

    Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12:00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года. Подробная информация о тестировании CSCA размещена по ссылке.

    Подробная информация размещена на нашем официальном сайте bolashak.gov.kz.

    Теги:
    Вузы Китай Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Болашак
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
