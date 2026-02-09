Казахстанцам продлили прием заявок на гранты для обучения в Китае
В АО «Центр международных программ» сообщили о продлении срока приема документов в вузы Китая по межправительственным грантам, передает Kazinform.
По соглашению между Казахстаном и Китаем в 2026–2027 учебном году будет выделено 73 образовательных гранта.
— Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала «Электронного Правительства» (Egov.kz) либо нарочно в АО «Центр международных программ», — говорится в сообщении.
Грант предусматривает покрытие следующих расходов:
- бесплатное обучение;
- ежемесячная стипендия;
- медицинская страховка;
- проживание в общежитии.
В Центре международных программ отметили, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.
Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.
— Начиная с 2026 года, все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР, обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов, — добавили в Центре международных программ.
Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12:00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года. Подробная информация о тестировании CSCA размещена по ссылке.
Подробная информация размещена на нашем официальном сайте bolashak.gov.kz.