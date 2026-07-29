Казахстанцам продлили прием документов на гранты в вузы Кыргызстана и Таджикистана

Казахстанским абитуриентам продлили до 5 августа прием документов на обучение в вузах Кыргызстана и Таджикистана по межправительственным образовательным грантам, передает Kazinform со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

— Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан сообщает о продлении до 5 августа текущего года срока приема документов от граждан, изъявивших желание поступить на обучение по межправительственным грантам в рамках соглашений о сотрудничестве в сфере образования между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, — отметили в АО «Центр международных программ».

Правительство Кыргызской Республики предоставило гражданам Республики Казахстан 10 образовательных грантов на 2026–2027 учебный год, а высшие учебные заведения Республики Таджикистан выделили для казахстанцев 100 образовательных грантов.

Подать документы можно через портал «Электронное правительство» (Egov.kz) по ссылке, а также лично в АО «Центр международных программ».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (7172) 76-90-76 (внутренние номера: 110, 112, 113, 114, 115, 301) или на официальном сайте Центра.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-25 команд мира на самой престижной олимпиаде по математике. Миннауки сообщило дату приема заявлений на августовское ЕНТ.