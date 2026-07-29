Казахстан вошел в топ-25 команд мира на самой престижной олимпиаде по математике

Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO) — старейшей и самой престижной международной предметной олимпиаде среди школьников, проводимой с 1959 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По итогам неофициального командного медального зачета среди 117 стран Казахстан вошел в топ-25 сильнейших команд мира, заняв 22-е место. Все шесть участников национальной сборной стали призерами, завоевав три серебряные и три бронзовые медали.

Выступление на Международной математической олимпиаде стало ярким итогом успешного июля для национальных сборных Казахстана. За один месяц казахстанские школьники завоевали 24 медали на Международных олимпиадах по физике, химии, биологии и математике, а также на Международной олимпиаде по экономике. Самое главное — во всех пяти соревнованиях каждый представитель Казахстана стал медалистом.

Эти достижения являются результатом последовательной политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева по поддержке одаренных детей, развитию их способностей и формированию конкурентоспособного поколения. Вместе с тем они вновь подтверждают эффективность национальной системы выявления, поддержки и подготовки талантливых школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.

На 56-й Международной физической олимпиаде (IPhO) в Колумбии, объединившей 381 школьника из 85 стран, Казахстан добился исторического результата. Впервые все пять участников национальной сборной завоевали золотые медали. Если в 2025 году команда получила две серебряные и три бронзовые награды, то в этом году — пять золотых медалей. По итогам неофициального командного медального зачета Казахстан разделил 1-е место с сильнейшими сборными мира.

На 58-й Международной олимпиаде по химии (IChO) в Ташкенте, где участвовали более 350 школьников из более чем 90 стран, все четыре представителя Казахстана стали медалистами, завоевав одну золотую и три серебряные медали. По итогам неофициального командного медального зачета национальная сборная вошла в топ-10, заняв 10-е место.

На 37-й Международной биологической олимпиаде (IBO) в Вильнюсе, объединившей более 330 участников из 84 стран, все представители Казахстана также стали медалистами. Национальная сборная завоевала три серебряные и одну бронзовую медали, повторив лучший результат страны за всю историю участия, установленный в 1996 году. По сравнению с прошлым годом, когда команда завоевала четыре бронзовые медали, результат был значительно улучшен. В неофициальном командном медальном зачете Казахстан занял 18-е место.

На Международной олимпиаде по экономике (IEO) в Китае, объединившей около 300 школьников из 61 страны, сборная Казахстана также добилась стопроцентного медального результата, завоевав одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Представитель Казахстана Мухтархан Батырхан во второй раз стал обладателем золотой медали IEO. По итогам неофициального командного медального зачета Казахстан вошел в топ-10, заняв 10-е место.

Результаты июля подтвердили устойчивые позиции Казахстана среди сильнейших интеллектуальных команд мира. 1-е место в неофициальном командном зачете по физике, вхождение в топ-10 по химии и экономике, 18-е место по биологии и топ-25 мира по математике стали очередным подтверждением эффективности национальной системы подготовки школьников к международным олимпиадам.

Международный олимпиадный сезон продолжается. В августе национальные сборные Казахстана примут участие еще в трех ведущих международных предметных олимпиадах — Международной олимпиаде по информатике (IOI), Международной олимпиаде по географии (IGeO) и Международной олимпиаде по лингвистике (IOL). По итогам этих соревнований Казахстан завершит выступление на всех семи крупнейших международных предметных олимпиадах 2026 года.

Ранее казахстанская сборная продемонстрировала выдающиеся результаты на международной арене искусственного интеллекта и передовой олимпиадной математики.