Миннауки сообщило дату приема заявлений на августовское ЕНТ

Прием заявлений для участия в августовском Едином национальном тестировании начнется 25 июля и продлится до 5 августа включительно, передает Kazinform со ссылкой пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК .

Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования app.testcenter.kz или мобильное приложение UTO.kz. Тестирование пройдет с 10 по 15 августа.

Августовское ЕНТ проводится для абитуриентов, планирующих поступить в высшие учебные заведения на платной основе. Возможность повторно пройти тестирование получат участники, не набравшие пороговый балл на предыдущих ЕНТ. Кроме того, абитуриенты смогут изменить комбинацию профильных предметов при подаче заявления.

При регистрации участники самостоятельно выбирают пункт проведения тестирования, дату и время.

Принять участие в августовском ЕНТ могут выпускники школ и колледжей текущего и прошлых лет, кандасы, выпускники зарубежных организаций среднего образования, студенты, планирующие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки или на педагогические специальности, а также лица, зачисленные в вузы на платной основе, но не набравшие пороговый балл в предыдущем учебном году.

Сообщается также, что выпускники колледжей, желающие продолжить обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить по результатам собеседования, которое проводят приемные комиссии высших учебных заведений.

Ранее мы писали о том, как выпускники школ Байконура могут сдать ЕНТ.