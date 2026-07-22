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    Как выпускники школ Байконура могут сдать ЕНТ

    В настоящее время в городе Байконуре работает 11 школ. Из них шесть ведут обучение по казахстанскому стандарту образования, передает Kazinform.

    Байқоңыр
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    По словам заместителя акима Кызылординской области, специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая, во всех школах города обучаются 7390 учащихся. В школах Российской Федерации учатся 2484 ребенка, из которых 698 — граждане Республики Казахстан. Число же обучающихся в казахстанских школах составляет 4906 человек.

    В этой связи возникает вопрос: «Смогут ли наши соотечественники, обучавшиеся по образовательной программе соседней страны, без каких-либо сложностей принять участие в ЕНТ?». В своем ответе корреспонденту Kazinform Кайрат Нуртай отметил, что никаких трудностей и препятствий в этом вопросе нет.

    — Выпускники школ — граждане Казахстана, получившие образование по российскому стандарту, могут участвовать в ЕНТ по своему желанию. Межправительственным решением 2023 года министерства двух стран пришли к соглашению. В ходе соглашения было одобрено предложение о прохождении истории Казахстана, казахского языка и казахской литературы в качестве дополнительных предметов. Окончившие школу дети осваивают эти предметы по мере необходимости, то есть им предоставлена свобода выбора, — сказал он.

    Ранее сообщалось о том, что иностранным туристам упростили въезд в Байконур.

    ЕНТ Байконур Регионы Казахстана Кызылординская область Образование школа
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор