Как выпускники школ Байконура могут сдать ЕНТ

В настоящее время в городе Байконуре работает 11 школ. Из них шесть ведут обучение по казахстанскому стандарту образования, передает Kazinform.

По словам заместителя акима Кызылординской области, специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрата Нуртая, во всех школах города обучаются 7390 учащихся. В школах Российской Федерации учатся 2484 ребенка, из которых 698 — граждане Республики Казахстан. Число же обучающихся в казахстанских школах составляет 4906 человек.

В этой связи возникает вопрос: «Смогут ли наши соотечественники, обучавшиеся по образовательной программе соседней страны, без каких-либо сложностей принять участие в ЕНТ?». В своем ответе корреспонденту Kazinform Кайрат Нуртай отметил, что никаких трудностей и препятствий в этом вопросе нет.

— Выпускники школ — граждане Казахстана, получившие образование по российскому стандарту, могут участвовать в ЕНТ по своему желанию. Межправительственным решением 2023 года министерства двух стран пришли к соглашению. В ходе соглашения было одобрено предложение о прохождении истории Казахстана, казахского языка и казахской литературы в качестве дополнительных предметов. Окончившие школу дети осваивают эти предметы по мере необходимости, то есть им предоставлена свобода выбора, — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что иностранным туристам упростили въезд в Байконур.