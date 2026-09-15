Казахстанцам принадлежит около одного миллиона криптокошельков по всему миру

Около одного миллиона криптокошельков по всему миру принадлежат казахстанцам. При этом значительная часть операций с цифровыми активами по-прежнему проводится через зарубежные платформы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Правительства заявил управляющий директор Офиса авторизации и финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев.

— По оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 миллиона криптокошельков по всему миру. Это свидетельствует о том, что значительная часть операций по-прежнему осуществляется на зарубежных платформах, — сказал Еркегали Еденбаев.

Одной из ключевых задач он назвал привлечение этих клиентов в регулируемую среду МФЦА.

В настоящее время пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, две из которых входят в десятку крупнейших криптобирж мира.

— Таким образом, наша цель заключается не только в регулировании цифровых активов, но и в переводе операций казахстанцев в безопасную и регулируемую среду, — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что объем операций с цифровыми активами в Казахстане достиг $10,6 млрд.

Также в Казахстане создадут национальный центр криптовалютной аналитики.