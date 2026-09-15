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    Казахстанцам принадлежит около одного миллиона криптокошельков по всему миру

    Около одного миллиона криптокошельков по всему миру принадлежат казахстанцам. При этом значительная часть операций с цифровыми активами по-прежнему проводится через зарубежные платформы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    криптовалюта
    Фото: trusteeglobal.com

    Об этом на заседании Правительства заявил управляющий директор Офиса авторизации и финансовых технологий Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев.

    — По оценкам экспертов, казахстанцам принадлежит около 1 миллиона криптокошельков по всему миру. Это свидетельствует о том, что значительная часть операций по-прежнему осуществляется на зарубежных платформах, — сказал Еркегали Еденбаев.

    Одной из ключевых задач он назвал привлечение этих клиентов в регулируемую среду МФЦА.

    В настоящее время пять международных криптоплатформ проходят процедуру лицензирования в МФЦА, две из которых входят в десятку крупнейших криптобирж мира.

    — Таким образом, наша цель заключается не только в регулировании цифровых активов, но и в переводе операций казахстанцев в безопасную и регулируемую среду, — заключил спикер.

    Ранее сообщалось, что объем операций с цифровыми активами в Казахстане достиг $10,6 млрд.

    Также в Казахстане создадут национальный центр криптовалютной аналитики.

    Криптовалюта Казахстанцы Правительство РК Финансы МФЦА - фин. центр "Астана"
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор