Казахстанцам покажут сравнительную таблицу предложений по проекту новой Конституции

По ее словам, комиссия продолжает анализировать поступающие предложения. Мнения и инициативы казахстанцев остаются на рассмотрении, параллельно члены комиссии вносят предложения по уточнению редакции отдельных норм проекта новой Конституции.

— В качестве предложения прошу на следующем заседании собрать все предложения, поступившие в ходе этих восьми заседаний, сформировать их в сравнительную таблицу и показать, каким образом они были учтены в проекте либо находятся в процессе учета. Поскольку наши заседания проходят в прямой трансляции, необходимо предоставлять четкую и понятную информацию о проделанной работе не только нам, но и гражданам, — сообщила Азимова.

Следующее заседание комиссии состоится 7 февраля.

Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.

На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.