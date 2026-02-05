РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:37, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанцам покажут сравнительную таблицу предложений по проекту новой Конституции

    Комиссия по Конституционной реформе дополнит сравнительную таблицу к проекту нового Основного закона, собранную из поступивших предложений граждан и экспертов. Об этом сообщила председатель комиссии и Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанцам покажут сравнительную таблицу предложений по проекту новой Конституции
    Фото: Конституционный суд РК

    По ее словам, комиссия продолжает анализировать поступающие предложения. Мнения и инициативы казахстанцев остаются на рассмотрении, параллельно члены комиссии вносят предложения по уточнению редакции отдельных норм проекта новой Конституции.

    — В качестве предложения прошу на следующем заседании собрать все предложения, поступившие в ходе этих восьми заседаний, сформировать их в сравнительную таблицу и показать, каким образом они были учтены в проекте либо находятся в процессе учета. Поскольку наши заседания проходят в прямой трансляции, необходимо предоставлять четкую и понятную информацию о проделанной работе не только нам, но и гражданам, — сообщила Азимова.

    Следующее заседание комиссии состоится 7 февраля.

    Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.

    На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января. 

