Казахстанцам откроют доступ к онлайн-покупке мяса у фермеров

Вопрос касается развития мобильного приложения Tort Tulik, которое было презентовано ещё в 2023 году как цифровой инструмент для сельхозпроизводителей.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве сообщил, что ведомству известны проблемы и технические сбои, сопровождавшие работу платформы.

— Мы знаем, что привыкать надо, и время нужно. Поэтому эта система будет работать, определённые изменения внесли. Сейчас система более-менее нормально работает, — отметил он.

По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, приложение Tort Tulik продолжает совершенствоваться. Система была разработана для того, чтобы фермеры могли получать весь спектр ветеринарных услуг онлайн: от регистрации скота до вызова специалиста для проведения осмотра перед убоем и получения справки.

— Есть изъяны, над чем мы сейчас работаем, постоянно совершенствуем. Я думаю, эта система — будущее нашей ветеринарии, и она в скором времени будет работать так, как мы желаем, — подчеркнул Бердалин.

В свою очередь, вице-министр Баглан Бекбауов пояснил, что Tort Tulik внедряется поэтапно. На первом этапе приложение доступно только владельцам сельхозживотных. В рамках второго этапа, который планируется реализовать до конца текущего года, цифровая платформа станет доступной и для всех казахстанцев.

— Сейчас мобильное приложение для всех физических лиц имеет ограниченную функцию. Касательно купли-продажи мяса — это у нас предполагается как второй этап. Мы сейчас работу ведём и планируем до конца года второй этап уже полностью реализовать и запустить, — сообщил Бекбауов.

Кроме того, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как будет усилен контроль цифровизации в животноводстве.