РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанцам откроют доступ к онлайн-покупке мяса у фермеров

    В Министерстве сельского хозяйства рассказали, когда жители страны смогут приобретать мясо у фермеров напрямую без участия посредников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мясо ет
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Вопрос касается развития мобильного приложения Tort Tulik, которое было презентовано ещё в 2023 году как цифровой инструмент для сельхозпроизводителей.

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве сообщил, что ведомству известны проблемы и технические сбои, сопровождавшие работу платформы.

    — Мы знаем, что привыкать надо, и время нужно. Поэтому эта система будет работать, определённые изменения внесли. Сейчас система более-менее нормально работает, — отметил он.

    По словам вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина, приложение Tort Tulik продолжает совершенствоваться. Система была разработана для того, чтобы фермеры могли получать весь спектр ветеринарных услуг онлайн: от регистрации скота до вызова специалиста для проведения осмотра перед убоем и получения справки.

    — Есть изъяны, над чем мы сейчас работаем, постоянно совершенствуем. Я думаю, эта система — будущее нашей ветеринарии, и она в скором времени будет работать так, как мы желаем, — подчеркнул Бердалин.

    В свою очередь, вице-министр Баглан Бекбауов пояснил, что Tort Tulik внедряется поэтапно. На первом этапе приложение доступно только владельцам сельхозживотных. В рамках второго этапа, который планируется реализовать до конца текущего года, цифровая платформа станет доступной и для всех казахстанцев.

    — Сейчас мобильное приложение для всех физических лиц имеет ограниченную функцию. Касательно купли-продажи мяса — это у нас предполагается как второй этап. Мы сейчас работу ведём и планируем до конца года второй этап уже полностью реализовать и запустить, — сообщил Бекбауов.

    Кроме того, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как будет усилен контроль цифровизации в животноводстве.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Торговля Минсельхоз Мясо Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают