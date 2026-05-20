Казахстанцам напомнили правила убоя и хранения мяса к Курбан айту

В преддверии Курбан айта казахстанцам напомнили о санитарных и ветеринарных требованиях при убое животных, хранении и употреблении мясной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строгое соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить инфекционные и паразитарные заболевания, а также снизить риск пищевых отравлений, отметил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев.

По его словам, забой скота можно проводить только на специально отведенных площадках. Как правило, в городах для этих целей определяют официальные убойные пункты.

На специализированных объектах обеспечиваются необходимые санитарные условия:

проводится ветеринарный осмотр животных перед убоем;

осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза мяса после убоя;

имеются условия для безопасного хранения продукции и утилизации отходов.

Он подчеркнул, что убой животных запрещено проводить во дворах домов, в частном секторе и рядом с жилыми кварталами. По его словам, это создает риски распространения инфекций и загрязнения территории.

Ветеринарные требования к жертвенным животным

На убой допускают только здоровых животных из хозяйств с благополучной ветеринарной ситуацией. Также важно обратить внимание на то, как хранили мясо.

— После убоя мясо должно храниться в охлажденном виде. Нельзя оставлять мясную продукцию под солнцем, в автомобилях или при комнатной температуре длительное время, — отметил Арыспаев.

В департаменте также рекомендовали при покупке мяса обращать внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции. Свежая продукция не должна иметь постороннего запаха, слизи, липкости или пятен. Перед употреблением мясо необходимо тщательно термически обработать.

Кроме того, жителям советуют мыть руки до и после работы с мясом, использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, а готовые блюда хранить только в холодильнике.

Если жители стали свидетелями несанкционированного убоя животных в общественных местах или жилом секторе, в департаменте призвали обращаться в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт, через который казахстанцы смогут совершать обряд жертвоприношения онлайн.

Напомним, что Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

