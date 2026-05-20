KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанцам напомнили правила убоя и хранения мяса к Курбан айту

    В преддверии Курбан айта казахстанцам напомнили о санитарных и ветеринарных требованиях при убое животных, хранении и употреблении мясной продукции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курбан айт в Казахстане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Строгое соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить инфекционные и паразитарные заболевания, а также снизить риск пищевых отравлений, отметил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев.

    По его словам, забой скота можно проводить только на специально отведенных площадках. Как правило, в городах для этих целей определяют официальные убойные пункты.

    На специализированных объектах обеспечиваются необходимые санитарные условия:

    • проводится ветеринарный осмотр животных перед убоем;
    • осуществляется ветеринарно-санитарная экспертиза мяса после убоя;
    • имеются условия для безопасного хранения продукции и утилизации отходов.

    Он подчеркнул, что убой животных запрещено проводить во дворах домов, в частном секторе и рядом с жилыми кварталами. По его словам, это создает риски распространения инфекций и загрязнения территории.

    Ветеринарные требования к жертвенным животным

    На убой допускают только здоровых животных из хозяйств с благополучной ветеринарной ситуацией. Также важно обратить внимание на то, как хранили мясо.

    — После убоя мясо должно храниться в охлажденном виде. Нельзя оставлять мясную продукцию под солнцем, в автомобилях или при комнатной температуре длительное время, — отметил Арыспаев.

    В департаменте также рекомендовали при покупке мяса обращать внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции. Свежая продукция не должна иметь постороннего запаха, слизи, липкости или пятен. Перед употреблением мясо необходимо тщательно термически обработать.

    Кроме того, жителям советуют мыть руки до и после работы с мясом, использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырого мяса и готовых продуктов, а готовые блюда хранить только в холодильнике.

    Если жители стали свидетелями несанкционированного убоя животных в общественных местах или жилом секторе, в департаменте призвали обращаться в полицию по номеру 102.

    Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт, через который казахстанцы смогут совершать обряд жертвоприношения онлайн.

    Напомним, что Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

    В Астане определили пять мест для жертвоприношений на Курбан айт.

    Животные Курбан айт Мясо Религия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор