    12:42, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанцам могут облегчить визовый режим с Францией

    Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев прокомментировал возможность облегчения визового режима с Францией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    виза
    Фото: montsame

    Депутат Сената Сергей Ершов поинтересовался, как в перспективе подписанное ранее соглашение о реадмиссии может повлиять на процесс упрощения визового режима с Францией.

    — Такого рода соглашения, которые подписываются на двусторонней основе, будут содействовать тому, чтобы соглашение о безвизовом режиме и соглашение о реадмиссии лиц содействовали их ускоренному подписанию. Франция — не первая страна, с которой мы подписываем такие документы на двусторонней основе. Любое двустороннее взаимодействие способствует развитию многостороннего сотрудничества, — сказал Алибек Бакаев во время заседания палаты.

    По его словам, работа в этом направлении уже начата.

    — Что касается вопроса об облегчении визового режима для граждан Казахстана, процедура началась. В следующем месяце состоится второй раунд переговоров. Наша работа с ЕС делится на две группы: первая занимается соглашением о реадмиссии, а вторая группа занимается облегчением визового режима, — добавил Бакаев.

    Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили ратификацию соглашения с Францией о реадмиссии граждан.

    Теги:
    Казахстан Франция Виза МИД РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
