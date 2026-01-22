Казахстанцам могут облегчить визовый режим с Францией

Депутат Сената Сергей Ершов поинтересовался, как в перспективе подписанное ранее соглашение о реадмиссии может повлиять на процесс упрощения визового режима с Францией.

— Такого рода соглашения, которые подписываются на двусторонней основе, будут содействовать тому, чтобы соглашение о безвизовом режиме и соглашение о реадмиссии лиц содействовали их ускоренному подписанию. Франция — не первая страна, с которой мы подписываем такие документы на двусторонней основе. Любое двустороннее взаимодействие способствует развитию многостороннего сотрудничества, — сказал Алибек Бакаев во время заседания палаты.

По его словам, работа в этом направлении уже начата.

— Что касается вопроса об облегчении визового режима для граждан Казахстана, процедура началась. В следующем месяце состоится второй раунд переговоров. Наша работа с ЕС делится на две группы: первая занимается соглашением о реадмиссии, а вторая группа занимается облегчением визового режима, — добавил Бакаев.

Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили ратификацию соглашения с Францией о реадмиссии граждан.