Казахстанцам будут бесплатно помогать трудоустроиться в Великобритании, Катаре и Японии

Это уже третий подобный центр, открытый в Казахстане. По словам Олжаса Омара, центр не занимается привлечением казахстанцев к выезду за рубеж. Его задача — защитить граждан от мошенников и недобросовестных консалтинговых компаний.

— Центр открыт с целью, чтобы наши казахстанцы не попали в руки мошенников, недобросовестных компаний или лиц в Казахстане, которые пытаются или зарабатывают на том, чтобы отправить людей за рубеж. Они обещают устроить на работу в Великобританию, говорят: вот будешь клубнику собирать, ягоды, услуга стоит определенную сумму. У кого-то получается, а у кого-то нет, потом эти деньги не возвращают, — говорит Олжас Омар.

Он отмечает, что стоимость таких услуг иногда может достигать от 1000 до 2000 долларов. И хотя некоторые все же удачно устраиваются на работу, у многих не получается.

— На самом деле, человек может сам самостоятельно это сделать бесплатно. Мы подсказываем алгоритм действий, показываем сайты, где люди сами заполняют заявку, и им приходит приглашение. То есть, не у всех это получается, кто-то не умеет, не дружит с компьютером. Для них и существуют разные консалтинговые компании, среди которых бывают и мошенники, — поясняет спикер.

В Центре подготовки можно получить бесплатную юридическую консультацию и разъяснение всех этапов трудоустройства. Пока помощь оказывается только по вопросам трудоустройства в Великобритании, но в будущем планируется расширение. До конца года намерены добавить Южную Корею, Катар, Японию.

Обратиться за юрпомощью может любой желающий казахстанец вне зависимости от возраста или региона проживания. Все консультации предоставляются бесплатно.

Центр открыт при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты РК, акиматом Астаны. А финансирование предоставило Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Это уже третий подобный центр в стране. Такие же центры были открыты в Туркестане и Атырау.

Ранее сообщалось, что в Великобритании участились случаи нарушения прав сезонных работников на фермах по сбору фруктов и овощей. Как эта ситуация затрагивает граждан Казахстана — в материале корреспондента агентства Kazinform.

В феврале мы писали, что двое злоумышленников, пообещавшие работу в Великобритании, обманули 76 человек на общую сумму свыше 31 миллиона тенге.

Напомним, 29 мая на полях Международного форума Астана состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным директором Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Эми Поуп. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защиты прав мигрантов и взаимодействия в рамках Стратегического плана МОМ на 2024–2028 годы.

Также сообщалось, что в первой половине года в Казахстане начнут работу три центра подготовки по системе EPS, обучение в которых позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее. По словам, председателя Комитета по миграции Минтруда Аскарбека Ертаева, казахстанцы могут легально работать в Южной Корее в течение трех лет.