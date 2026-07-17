Казахстанца, находившегося в международном розыске с 2022 года, задержали в Турции

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали в Турции 30-летнего гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске с 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В результате совместных мероприятий сотрудников управления криминальной полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области и департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан при содействии Генерального консульства Республики Казахстан в Анталье задержан 30-летний гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске с 2022 года.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2021 года подозреваемый, действуя в группе с сообщниками, путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами на сумму свыше 6 млн тенге.

16 июля подозреваемый был депортирован из Турецкой Республики в Республику Казахстан. Содействие в его возвращении оказали сотрудники Генерального консульства Республики Казахстан в Анталье и МВД Республики Казахстан.

С начала года сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области задержаны четыре лица, разыскивавшиеся за совершение мошенничества. По материалам уголовных дел общий причиненный ими материальный ущерб составил 568 млн тенге.

Ранее Министерством внутренних дел Республики Казахстан при взаимодействии с турецкими коллегами в городе Анталья была задержана 46-летняя гражданка РК, находившаяся в розыске с 2021 года.