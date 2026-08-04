Казахстанскую продукцию планируют продавать в крупнейших зарубежных торговых сетях

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили о планах разместить отечественную продукцию на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, включая Carrefour, Lulu Hypermarket, Gross, Panda и Spinneys, передает корреспондент агентства Kazinform.

О новой мере поддержки экспортеров на заседании Правительства сообщил глава ведомства Арман Шаккалиев.

По его словам, следующим этапом развития несырьевого экспорта станет продвижение готовой казахстанской продукции на внешние рынки.

— Для этого прорабатывается новая мера поддержки по размещению отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys и других, — сказал Шаккалиев.

По данным ведомства, за последние пять лет экспорт продукции высокого передела увеличился в 2,5 раза — с 4,2 млрд до 11,1 млрд долларов, а ее доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%.

За первые пять месяцев 2026 года экспорт несырьевых товаров вырос на 14,5%, достигнув 11,8 млрд долларов. Сегодня на внешние рынки поставляется около 44% произведенной в стране продукции.

Шаккалиев отметил, что приоритетом остается расширение географии экспорта, прежде всего в страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китай.

— Для этого ежегодно проводится порядка 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 казахстанских экспортеров. Для взращивания новых экспортеров 120 компаний ежегодно проходят программу экспортной акселерации, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских национальных продуктов к 2028 году может достичь 50–80 млн долларов. Наиболее перспективными рынками остаются Россия и Китай, где проживает свыше двух миллионов представителей казахской диаспоры, что формирует устойчивый спрос на традиционную продукцию.

До конца года планируется запустить цифровую платформу QazTrade Retail, которая напрямую свяжет отечественных производителей с торговыми сетями.