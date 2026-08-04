Казахстанским производителям откроют прямой доступ к торговым сетям через QazTrade Retail

В Казахстане планируют до конца 2026 года запустить цифровую платформу QazTrade Retail для лучшего продвижения отечественных товаров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, действующее законодательство уже предусматривает выделение не менее 50% полочного пространства для отечественных продовольственных товаров и не менее 30% — для непродовольственной продукции.

Вместе с тем в законодательство подготовлены дополнительные поправки, которые исключат формальное соблюдение этих требований.

— Доля отечественной продукции будет обеспечиваться в каждой товарной категории и подкатегории. Это позволит увеличить представленность отечественной продукции в каждом товарном сегменте, — отметил министр.

Кроме того, для повышения узнаваемости отечественные товары размещают в наиболее востребованных зонах торговых залов и маркируют знаком «Сделано в Казахстане». Для новых производителей также предусмотрены отдельные полки для стартапов и «зеленые прилавки».

Аналогичные требования планируется внедрить и на казахстанских электронных торговых площадках, включая Kaspi, Halyk Market, Clever и TEEZ.

— Обеспечен равный доступ отечественных производителей к торговой инфраструктуре. Законом запрещен необоснованный отказ торговых сетей в заключении договоров поставки с отечественными производителями, — подчеркнул Шаккалиев.

Также, по его словам, до конца года планируется запустить цифровую платформу QazTrade Retail, которая напрямую свяжет отечественных производителей с торговыми сетями.

Как сообщалось ранее, уровень самообеспеченности страны превышает 100% по ряду ключевых продуктов. В их числе — подсолнечное масло, мука, рис, картофель, лук, морковь, макаронные изделия, говядина и баранина.