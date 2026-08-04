Казахстан полностью обеспечивает себя большинством базовых продуктов – Минторговли

Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству социально значимых продуктов питания. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, уровень самообеспеченности страны превышает 100% по ряду ключевых продуктов. В их числе — подсолнечное масло, мука, рис, картофель, лук, морковь, макаронные изделия, говядина и баранина.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству базовых продуктов. Самообеспеченность свыше 100% по подсолнечному маслу, муке, рису, картофелю, луку, моркови, макаронным изделиям, говядине и баранине. Практически полностью внутренний спрос закрывается по молоку и яйцам, — сообщил министр.

Шаккалиев также сообщил, что по итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 трлн теңге, увеличившись на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной вклад в рост обеспечил продовольственный сегмент, который вырос почти на 30%.

При этом укрепляются позиции казахстанских производителей и на внешних рынках. За январь–май экспорт продовольственных товаров увеличился на 34,4%, достигнув 1,6 млрд долларов.

— Одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта. Его доля сократилась до 14,7%, что свидетельствует о расширении внутреннего спроса на отечественную продукцию, — отметил глава ведомства.

Как сообщалось ранее, доля товаров отечественного производства среди социально значимых продовольственных товаров на полках магазинов уже достигла 83%. По отдельным категориям, включая молочную продукцию, представленность казахстанских брендов составляет от 70% до 90%.