Казахстанской фигуристке отказали в получении водительских прав

Спортсменка, становившаяся в 2019 году вице-чемпионкой мира по фигурному катанию, в 2025 году решила стать автолюбительницей. Однако получить зачет на экзамене Элизабет не смогла, хотя фактически все сдала.

— Сдавала экзамен по вождению, по факту сдала, но случился «сбой» в системе и не засчитали финиш. Сказали аннулировать попытку и записаться на экзамен заново, теперь уже на январь, — написала Турсынбаева в своем Instagram.

Спортсменка отметила, что такой технический сбой, как ей объяснили, случается часто. Турсынбаева, тем не менее, предположила, что такие совпадения могут быть не случайными, из-за чего сильно расстроилась.

В комментариях пользователи стали делать ей комплименты, чтобы поднять спортсменке настроение.

Напомним, что Турсынбаева объявила о завершении карьеры осенью 2021 года. Она является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях. Однако позже казахстанка получила серьезную травму.