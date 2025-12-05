РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:01, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанской фигуристке отказали в получении водительских прав

    Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о своей неудачной попытке получить водительские права, передает агентство Kazinform.

    Элизабет Турсынбаева
    Фото: НОК РК

    Спортсменка, становившаяся в 2019 году вице-чемпионкой мира по фигурному катанию, в 2025 году решила стать автолюбительницей. Однако получить зачет на экзамене Элизабет не смогла, хотя фактически все сдала.

    — Сдавала экзамен по вождению, по факту сдала, но случился «сбой» в системе и не засчитали финиш. Сказали аннулировать попытку и записаться на экзамен заново, теперь уже на январь, — написала Турсынбаева в своем Instagram.

    Спортсменка отметила, что такой технический сбой, как ей объяснили, случается часто. Турсынбаева, тем не менее, предположила, что такие совпадения могут быть не случайными, из-за чего сильно расстроилась.

    В комментариях пользователи стали делать ей комплименты, чтобы поднять спортсменке настроение.

    Напомним, что Турсынбаева объявила о завершении карьеры осенью 2021 года. Она является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях. Однако позже казахстанка получила серьезную травму

