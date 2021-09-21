Элизабет Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева объявила о завершении карьеры, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью… Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой», - написала Элизабет Турсынбаева на своей странице в Instagram.

Как сообщила спортсменка, на данный момент она находится в Казахстане, и до окончания года будет работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом.

«Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность», - отметила она.

Элизабет Турсынбаева поблагодарила родителей и тренеров за поддержку.

«Я бесконечна благодарна своим родителям за все, что они сделали для меня и продолжают делать. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал: руководство Кызылординской области, Национальный Олимпийский комитет, Министерство спорта и культуры. Я также хотела бы поблагодарить весь тренерский штаб Тутберидзе: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича за проделанную со мной работу, за исторические моменты в моей карьере, за веру в меня, за лучшие программы. Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением.

Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная зимняя Универсиада, Чемпионаты четырех континентов, Чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства.

Шестнадцать лет в большом спорте… было все: и радости первых побед, и отчаяние, и травмы. Но все эти годы вы были всегда рядом, мои дорогие болельщики. Ваши пожелания, искренняя поддержка вдохновляли и окрыляли меня, я чувствовала, что нужна вам, своему народу, и это давало мне огромную энергию. Ваша вера в меня и в будущем поможет мне в достижении новых высот в различных сферах», - написала именитая фигуристка.

Напомним, Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира-2019 в японском городе Сайтама. Она является первой спортсменкой, которая выполнила четверной сальхов во взрослых соревнованиях. Однако позже казахстанка получила серьезную травму.