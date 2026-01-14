РУ
    Казахстанского блогера в розыске подозревают в пособничестве игорному бизнесу

    Блогер Кайсар Камза объявлен в международный розыск, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
    Кадр из видео в instagram.com/qais_arr/

    Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

    Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности.

    На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в «Instagram» под наименованием «qais_arr» (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал «Қора энтертейнмэнт» в «Telegram» (368 тыс.).

    Используя личные аккаунты в социальных сетях, Камза К.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте «Pinco» для граждан Казахстана.

    Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.

    Таким образом, Камза К.Б. осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы.

    Для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелёк, на который от организаторов интернет-казино «Pinco» поступали платежи.

    С санкции суда на криптоактивы — 182 736,741 USDT — наложен арест.

    — Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 — дежурная часть.

    Ранее соответствующая информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов. 

