    19:30, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск

    Известный казахстанский блогер Кайсар Камза объявлен в розыск, передает агентство Kazinform.

    Казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
    Кадр из видео в instagram.com/qais_arr/

    Соответствующая информация опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов. 

    Согласно данным, розыск Камзы Кайсара Бакытжановича, 18 сентября 1995 года рождения, зарегистрирован 10 января. Поисковые мероприятия проводит департамент экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Астана.

    Иная информация по делу на данный момент не сообщается.

    Блогер
    Фото: instagram.com/qais_arr

    Отметим, что в социальной сети Instagram у блогера насчитывается более 2,4 миллиона подписчиков, в TikTok — свыше 340 тысяч.  Контент он преимущественно публикует, находясь за пределами Казахстана. Сам Кайсар Камза позиционирует себя как тревел-блогер, также он принимал участие в съемках казахстанских кинопроектов.

    Ранее в социальных сетях активно обсуждались видеозаписи с его участием, снятые во время поездки в Индию. На кадрах блогер использует нецензурную лексику и ведет себя агрессивно по отношению к местным жителям, что вызвало споры в комментариях.

    Блогер
    Фото: tiktok.com/@qais_aar

    Кроме того, имя Кайсара Камзы ранее упоминалось в релизе Агентства по финансовому мониторингу. Тогда АФМ сообщало о выявлении 34 блогеров, причастных к рекламе незаконных азартных онлайн-игр.

    В публикации отмечалось, что Кайсар Камза вел активную деятельность в собственном Telegram-канале, где систематически продвигал участие в нелегальных азартных играх. Полученные от рекламы доходы, как указывалось в релизе, он демонстративно тратил на путешествия и проживание в дорогих отелях за рубежом. 

    Теги:
    Соцсети Закон и право TikTok Розыск Блогеры
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
