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Казахстанское зерно может выйти на новые рынки сбыта
13 Июля 2022 16:06

Казахстанское зерно может выйти на новые рынки сбыта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан прорабатывает пути выхода на новые рынки стран Европейского союза по экспорту зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционными импортерами казахстанской пшеницы и муки являются страны Средней Азии и Афганистан. Министерством сельского хозяйства РК ведется соответствующая работа по увеличению объемов экспорта в Китай, страны Кавказа (Азербайджан, Грузия), Пакистан, Турцию, Иран, а также по открытию рынков ЕС», - отмечается в ответе Министерства сельского хозяйства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В связи с геополитической ситуацией в России и Украине, которые являются основными производителями пшеницы, на мировом рынке наблюдается высокий спрос на пшеницу.

«Этот фактор повлиял на увеличение казахстанского экспорта пшеницы и муки. Согласно данным статистики, экспорт пшеницы в январе-марте 2022 года составил 2 025 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2021 года – 1 240 тыс. тонн). По состоянию на 8 июля текущего года экспорт составил 3 035,5 тыс. тонн. Аналогичная ситуация и по муке, за январь-март 2022 года экспортировано 468 тыс. тонн. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-март 2021 года – 345 тыс. тонн). По состоянию на 8 июля текущего года экспорт достиг 784,7 тыс. тонн. Несмотря на введенные ограничительные меры, темпы экспорта пшеницы и муки на рынках, где традиционно реализуется продукция, в этом году сохранятся», - сообщили в Минсельхозе.

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Автор:
Корреспондент
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