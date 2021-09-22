РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:22, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанско-японский фильм с Самал Еслямовой вышел в широкий прокат

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Конокрады. Дороги времени» с участием Самал Еслямовой вышел в широкий прокат в Казахстане. Премьера состоялась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Картина режиссеров Ерлана Нурмухамбетова (Казахстан) и Лизы Такэба (Япония) рассказывает историю дружной семьи, чья безмятежная жизнь рушится, когда банда конокрадов убивает отца семейства.

    12-летний сын убитого Олжас тяжело переживает смерть отца, он вынужден противостоять испытаниям, обрушившимся на него и его маленьких сестер. В момент отчаяния и беззащитности семье Олжаса начинает помогать загадочный незнакомец.

    Действия картины разворачиваются на фоне живописных пейзажей Казахстана - на территории Алматинской области. В производстве фильма приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema.

    «С японским сорежиссером я познакомился в Каннах. Мы представляли там наш университет искусств. Я рассказал ей про то, что у меня есть сценарий этого фильма. Ей очень понравилась история. Позже мы созвонились и она познакомила меня с японским продюсером. В итоге нас поддержала киностудия «Казахфильм» и мы сняли наш фильм», - рассказал сорежиссер Ерлан Нурмухамбетов.

    В главных ролях фильма снялись обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

    «Я родом из города Иссыка. Проходил там курсы актерского мастерства. После окончания нас пригласили на кастинг и я отправился в Алматы испытать свою судьбу. Меня заметил Ерлан ага, так я попал в главную роль. Мне очень понравился фильм. Вначале было сложно сниматься. Особенно управлять лошадью, поскольку до этого я никогда не ездил верхом. Мне помогали каскадеры, подсказывали как правильно двигаться. В итоге научился», - заметил 14-летний Мади Менайдаров.

    Напомним, мировая премьера фильма «Конокрады. Дороги времени» состоялась в 2019 году в рамках крупнейшего кинофестиваля в Азии – Бусанского международного кинофестиваля. В том же году картина была показана в рамках Международного кинофестиваля в Токио и вышла в широкий прокат в Японии. Также картина была представлена в рамках крупнейшего кинофестиваля в Скандинавии – Göteborg International Film Festival.

    Кроме того, фильм был приглашен на кинофестивали в Гонконге, Праге, Барселоне, Нью-Дели, Хельсинки, Торонто, Коттбусе, Женеве.

    29 июля 2021 года фильм «Конокрады. Дороги времени» вышел в прокат во Франции и был показан в более чем в 20 городах.

    С 23 сентября казахстанцы могут посмотреть фильм в кинотеатрах страны. С начала октября картина будет доступна для зрителей из Казахстана через цифровое телевидение TV+.


    Теги:
    Культура Кинематограф
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!