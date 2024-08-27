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    20:24, 26 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанско-китайский фильм «Композитор» получил приз за лучшую картину на кинофестивале в Камбодже

    Казахстанско-китайский фильм «Композитор» получил приз за лучшую картину на кинофестивале в Камбодже
    Фото: Kazinform

    Кинокартина «Композитор» победила в номинации «Лучший фильм» на втором Камбоджийском фестивале азиатского кино (CAFF) в Пномпене, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на страницу CAFF в социальной сети Weibo.

    На церемонии награждения победителей CAFF в минувшие выходные в столице Камбоджи казахстанско-китайский фильм «Композитор» победил в номинации «Лучший фильм» и получил главный приз этого кинофестиваля — «Золотой румдул».

    Казахстанско-китайский фильм «Композитор» получил приз за лучшую картину на кинофестивале в Камбодже
    Фото: страница CAFF в соцсети Weibo

    На этом кинофестивале азиатского кино представлены 325 работ из 12 стран Азии.

    Первый казахстанско-китайский фильм «Композитор» рассказывает о крепкой дружбе известного китайского музыканта Сянь Синхая и казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова.

    Исполнителями кинопроекта являются АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова и китайская кинокомпания «Shineworks Pictures».

    Съемки картины прошли в 2017 году. Премьера фильма «Композитор» состоялась в 2019 году.

    Напомним, В 2020 году казахстанско-китайский фильм «Композитор» завоевал сразу четыре награды премии «Красный кленовый лист» на 8-м Ванкуверском международном фестивале китайского кино.

    Теги:
    Культура Фильмы Казахстан Китай Новости кино Награда
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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