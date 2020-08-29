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Казахстанско-китайский фильм «Композитор» завоевал четыре награды на Ванкуверском кинофестивале

29 Августа 2020 16:30
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Казахстанско-китайский фильм «Композитор» завоевал четыре награды на Ванкуверском кинофестивале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-китайский фильм «Композитор» на днях завоевал сразу четыре награды премии «Красный кленовый лист» на 8-м Ванкуверском международном фестивале китайского кино, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой в Instagram АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

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Фильм «Композитор» режиссеров Сабита Курманбекова и Шеризата Якуба завоевал награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».

Общей радостью всей съемочной группы поделилась известная казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, которая сыграла в фильме одну из главных ролей.

«Спешу поздравить всю съемочную команду кинокартины «Композитор» с победой. Хочу поблагодарить «Казахфильм», наших режиссеров Сабита Курманбекова, Шеризата Якуба за вашу работу, также весь актерский состав в лице нашей дорогой, маленькой Дильназ Нурсеит (это ее дебютная роль), Алтынай Ногербек, Берика Айтжанова, и, конечно же, Ху Цзюнь. Это наша общая победа. Я вас искренне поздравляю», - поздравила Аружан Джазильбекова.

Фильм «Композитор» повествует об истории жизни известного китайского композитора Сянь Синхая в Алматы во время Второй мировой войны и о его дружбе с известным казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым. Главные роли в фильме сыграли Ху Цзюнь, Берик Айтжанов, Юань Цюань, Аружан Джазильбекова, Алтынай Ногербек.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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