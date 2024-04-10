Казахстанско-армянский бизнес-форум проходит в Армении

В Ереване проходит казахстанско-армянский бизнес-форум. На форуме обсуждают развитие торгово-экономических отношений между Казахстаном и Арменией, развитие туризма и логистики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В бизнес-форуме участвуют министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев и министр экономики РА Геворг Папоян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, посол Армении в Казахстане Армен Гевондян и более 150 представителей различных отраслей экономики.

В составе казахстанской делегации: представители нефтегазовой сферы, производства, юриспруденции, строительства, металлургии, транспорта и логистики, туризма, производства кондитерских изделий. Бизнес-форум разделен на три секции: торгово-экономическое сотрудничество, логистика, туризм. В рамках секций представители обеих сторон представили актуальное состояние бизнес-среды в Казахстане и Армении, существующие условия и возможности для ведения бизнеса в странах, видения развития логистики между Казахстаном и Арменией, развития новых маршрутов, позволяющих обеим странам расширить свои экспортные возможности.

- Сегодняшнее мероприятие – прекрасная возможность для расширения торгово-экономических отношений, углубления и установления новых взаимовыгодных экономических связей. Особое место в укреплении двусторонних отношений занимает запланированный официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Армению. По данным Статистического комитета Армении, в 2023 году товарооборот между нашими странами зафиксировал существенный рост – 104 млн долларов, что в 2,4 раза превышает показатели 2022 года. Это подтверждает заинтересованность наших стран в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества, - отметил в своем обращении к участникам бизнес-форума министр экономики Армении Геворг Папоян.

Фото: Азамат Альмаганбетов/Kazinform

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев назвал форум историческим, отметив, что сегодня стороны говорят о новых возможностях - не только о взаимодополнении экономик друг друга, но и об освоении экспортных направлений в третьи страны.

- Форум по праву можно назвать историческим. Сегодня мы собрались в такой аудитории, накануне официального визита Главы государства в Армению. Для нас Армения – это надежный друг, проверенный временем. Действительно, товарооборот у нас вырос. Наряду с торговлей активно идет развитие инвестиционных отношений. Объем прямых инвестиций из Армении в Казахстан составил около 18,6 млн долларов. Из Казахстана в Армению – около 56 млн долларов. Конечно, это не предел. Сегодня в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом, 72 казахстанско-армянские совместные компании в различных секторах экономики.

Большую перспективу представляет строительная сфера, инвестиции в такие отрасли, как производство строительных материалов. Мы нарастили существенную компетенцию и опыт в строительстве инфраструктурных, жилых, социальных и иных объектов. Наши компании проявляют большую заинтересованность в реализации таких проектов в Армении. Приглашаем армянский бизнес рассмотреть возможность по переработке сельхозпродукции, особенно в западных областях Казахстана. Наращивание транспортно-логистического присутствия в Актау дает нам новую возможность по мультимодальным поставкам. Нам вместе надо полностью осваивать иранское направление. Это открывает новые возможности.

Со своей стороны представляем пакет стимулирующих мер, направленных на реализацию экспортоориентированных проектов. Особенно подчеркиваем китайское направление. Уверен, армянская продукция найдет своего покупателя в Китае, - отметил в своем обращении к участникам бизнес-форума министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

В ходе бизнес-форума между представителями деловых кругов и государственных структур обеих стран состоялись предметные переговоры о наполнении двусторонних экономических отношений между Казахстаном и Арменией предметным содержанием.

В ходе форума был подписан ряд документов. Среди подписанных документов меморандумы между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Армении, государственными структурами и бизнесом в сфере туризма, инвестиций, торговли. Кроме этого, подписан ряд соглашений между казахстанскими и армянскими компаниями нефтегазовой сферы и нефтехимии о производстве и локализации производства.

Список подписанных документов:

Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Армении.

Меморандум о взаимопонимании между АО «Казах Инвест» и Агентством по привлечению инвестиций Армении.

Меморандум о взаимопонимании АО «Национальной компанией «Kazakh Tourism» и Армянской Федерацией Туризма.

Соглашение между ТОО «AirGas-Eurasia» и СП ООО «АМА Компрессор» о локализации некоторых узлов газового оборудования для нефтехимии и АГНКС (Автогазонаполнительная компрессорная станция) для транспорта, работающего на КПГ в г.Атырау.

Соглашение между ТОО «AirGas-Eurasia» и ООО «РСВ ГРУП» по производству композитных баллонов 4-го типа.

Соглашение между ТОО «AirGas-Eurasia» и ООО «ГАЗАРТ» о локализации производства модульных АГНКС.

Соглашение о сотрудничестве между ТОО «Legal Consulting Community Limited» и «Lawsuit Law firm».