03:19, 14 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу
В столице Таиланда Бангкоке проходит чемпионат мира по тайскому боксу среди военнослужащих, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил РК лейтенант Жандос Мадехиянов стал единственным спортсменом, представившим нашу страну.
В упорной борьбе Жандос Мадехиянов завоевал третье место в весовой категории до 60 кг и возвращается домой с «бронзой».
В первенстве мира принимают участие свыше 80 спортсменов из Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Турции, Польши, Ирана, Узбекистана, Пакистана, Бахрейна и Бельгии.
Мы писали ранее, что казахстанский спецназ принял участие в международных учениях в Турции.