Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу

Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил РК лейтенант Жандос Мадехиянов стал единственным спортсменом, представившим нашу страну.

Фото: МО РК

В упорной борьбе Жандос Мадехиянов завоевал третье место в весовой категории до 60 кг и возвращается домой с «бронзой».

Фото: МО РК

В первенстве мира принимают участие свыше 80 спортсменов из Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Турции, Польши, Ирана, Узбекистана, Пакистана, Бахрейна и Бельгии.

Мы писали ранее, что казахстанский спецназ принял участие в международных учениях в Турции.