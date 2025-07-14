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    03:19, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу

    В столице Таиланда Бангкоке проходит чемпионат мира по тайскому боксу среди военнослужащих, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МО РК.

    Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу
    Фото: МО РК

    Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил РК лейтенант Жандос Мадехиянов стал единственным спортсменом, представившим нашу страну.

    Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу
    Фото: МО РК

    В упорной борьбе Жандос Мадехиянов завоевал третье место в весовой категории до 60 кг и возвращается домой с «бронзой».

    Казахстанский военнослужащий стал бронзовым призером ЧМ по тайскому боксу
    Фото: МО РК

    В первенстве мира принимают участие свыше 80 спортсменов из Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Турции, Польши, Ирана, Узбекистана, Пакистана, Бахрейна и Бельгии.

    Мы писали ранее, что казахстанский спецназ принял участие в международных учениях в Турции.

    Теги:
    Спорт Военные спортсмены Казахстана Таиланд Минобороны РК Бокс
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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