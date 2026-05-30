Казахстанский триатлонист стал третьим на Кубке Азии в Китае

Казахстанский триатлонист Арлан Жанабай завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка Азии в китайском Тайчжоу, показав результат 54:43. передае Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Победителем соревнований стал россиянин Роман Минеев с результатом 54:31. Второе место занял китайский триатлонист Минсюй Ли, финишировавший за 54:34.

Другие казахстанские участники также показали следующие результаты: Аян Бейсенбаев занял 11-е место (55:17), Максим Шмулич стал 26-м (56:13), а Темирлан Темиров завершил гонку на 28-й позиции (56:35).

Ранее сообщалось, что Дарья Попова стала серебряным призером программы Intermediate I в Астане.