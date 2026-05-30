Дарья Попова стала серебряным призером программы Intermediate I в Астане

В Астане в рамках международного турнира CDI 1-3 FEI Dressage** состоялось соревнование Intermediate I, где спортсмены продемонстрировали мастерство в одной из наиболее технически сложных программ выездки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Участникам предстояло выполнить серию элементов, требующих высокой точности, сохранения ритма, мягкого управления лошадью и полного взаимопонимания между всадником и его партнером. Судьи оценивали качество исполнения каждого движения, гармонию пары и общий уровень подготовки спортсменов.

По итогам соревнования победу одержала Алина Шевцова на лошади NOCITO DE MUZE с результатом 69,824%. Второе место заняла представительница Казахстана Дарья Попова на GRAVER, набрав 63,559%. Замкнула тройку призеров Екатерина Каркавцева на SANGRIA с результатом 60,618%.

Фото: федерация конного спорта

