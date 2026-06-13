Казахстанский теннисист вышел в финал Челленджера в Братиславе

Александр Шевченко одержал победу в полуфинале турнира категории Челленджер в Словакии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Шевченко, занимающий 97-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева, в полуфинале встречался с 215-й ракеткой планеты украинцем Виталием Сачко.

Матч продлился два сета и завершился победой Шевченко с итоговым счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 37 минут. За это время Александр совершил пять подач навылет и реализовал четыре брейк-поинта из 14 заработанных.

Таким образом, Шевченко вышел в финал турнира в Братиславе, где сыграет с победителем противостояния между итальянцем Федерико Чина и японцем Дэниелем Таро.

Ранее лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в полуфинале турнира категории ATP 250 в немецком Штуттгарте.