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    Казахстанский теннисист вышел в финал Челленджера в Братиславе

    Александр Шевченко одержал победу в полуфинале турнира категории Челленджер в Словакии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Казахстанский теннисист вышел в финал Челленджера в Братиславе
    Фото: ФТК

    Шевченко, занимающий 97-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева, в полуфинале встречался с 215-й ракеткой планеты украинцем Виталием Сачко.

    Матч продлился два сета и завершился победой Шевченко с итоговым счетом 6:4, 6:3.
    Теннисисты провели на корте 1 час и 37 минут. За это время Александр совершил пять подач навылет и реализовал четыре брейк-поинта из 14 заработанных.

    Таким образом, Шевченко вышел в финал турнира в Братиславе, где сыграет с победителем противостояния между итальянцем Федерико Чина и японцем Дэниелем Таро.

    Ранее лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в полуфинале турнира категории ATP 250 в немецком Штуттгарте.

    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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