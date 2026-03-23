телерадиокомплекс президента РК
    22:17, 22 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанский теннисист победил девятую ракетку мира

    Казахстанский теннисист Александр Шевченко (58-е место ATP) сотворил главную сенсацию второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами. В напряженном поединке он одержал волевую победу над представителем США, девятой ракеткой мира Беном Шелтоном, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Фото: ФТК

    Матч, ставший одним из самых ярких в карьере 25-летнего казахстанца, продлился три сета и завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

    Первые две партии прошли в абсолютно равной борьбе и завершились тай-брейками. В решающем сете ключевым моментом стал брейк Шевченко во втором гейме — он оказался единственным за всю встречу, но именно этот успех позволил Александру довести матч до победы. Стоит отметить, что теннисисты встретились на корте впервые, и американец явно не ожидал столь мощного сопротивления.

    В третьем круге Miami Open Александру Шевченко предстоит встреча с французом Юго Умбером (34-я ракетка мира).

    Ранее 18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (643-е место в live-рейтинге ATP) завоевал очередной титул на взрослом уровне, одержав победу в финале турнира серии ITF M15 в Монастире (Тунис).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Динара Жусупбекова
