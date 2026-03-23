Казахстанский теннисист победил девятую ракетку мира

Матч, ставший одним из самых ярких в карьере 25-летнего казахстанца, продлился три сета и завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Первые две партии прошли в абсолютно равной борьбе и завершились тай-брейками. В решающем сете ключевым моментом стал брейк Шевченко во втором гейме — он оказался единственным за всю встречу, но именно этот успех позволил Александру довести матч до победы. Стоит отметить, что теннисисты встретились на корте впервые, и американец явно не ожидал столь мощного сопротивления.

В третьем круге Miami Open Александру Шевченко предстоит встреча с французом Юго Умбером (34-я ракетка мира).

Ранее 18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (643-е место в live-рейтинге ATP) завоевал очередной титул на взрослом уровне, одержав победу в финале турнира серии ITF M15 в Монастире (Тунис).