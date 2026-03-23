Амир Омарханов стал победителем турнира ITF M15 в Тунисе
18-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов (643-е место в live-рейтинге ATP) завоевал очередной титул на взрослом уровне, одержав победу в финале турнира серии ITF M15 в Монастире, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.
В решающем поединке за трофей Омарханов встретился с фаворитом турнира, представителем Турции Мертом Алкая (383-я ракетка мира). Матч выдался крайне напряженным и продлился все три сета. Выиграв первую партию, казахстанец уступил во втором отрезке игры, однако в решающем сете сумел проявить характер и вырвать итоговую победу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:5 в пользу Амира.
Этот успех принес Омарханову уже четвертый титул в профессиональной карьере. Ранее перспективный казахстанец становился триумфатором одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также выигрывал трофей в парах на кортах испанской Манакоры.
Напомним, ранее в поединке за выход в финал Омарханов встретился с представителем Германии Лукасом Видеманном (839-я ракетка мира).