18-летний казахстанский теннисист вышел в финал турнира ITF в Тунисе
Амир Омарханов (641-е место в рейтинге ATP) продолжает успешное выступление на турнире серии ITF M15 в Монастире. Одержав волевую победу в полуфинале, казахстанец обеспечил себе место в решающем матче турнира, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.
В поединке за выход в финал Омарханов встретился с представителем Германии Лукасом Видеманном (839-я ракетка мира). Матч выдался крайне напряженным и продлился все три сета. Проявив характер в решающие моменты, Амир вырвал победу на тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).
В финале казахстанцу предстоит серьезное испытание: его соперником станет турецкий теннисист Мерт Алкая, занимающий 383-ю строчку мирового рейтинга.
Напомним, в активе перспективного казахстанца уже три титула на взрослом уровне. Ранее Амир становился победителем одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также завоевал трофей в парах на кортах Манакора (Испания).
