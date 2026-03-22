18-летний казахстанский теннисист вышел в финал турнира ITF в Тунисе

В поединке за выход в финал Омарханов встретился с представителем Германии Лукасом Видеманном (839-я ракетка мира). Матч выдался крайне напряженным и продлился все три сета. Проявив характер в решающие моменты, Амир вырвал победу на тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6).

В финале казахстанцу предстоит серьезное испытание: его соперником станет турецкий теннисист Мерт Алкая, занимающий 383-ю строчку мирового рейтинга.

Напомним, в активе перспективного казахстанца уже три титула на взрослом уровне. Ранее Амир становился победителем одиночного и парного разрядов на турнирах в Тунисе, а также завоевал трофей в парах на кортах Манакора (Испания).

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву в матче второго круга турнира WTA 1000 в Майами (США) и вышла в третий раунд соревнований.