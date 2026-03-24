Казахстанский теннисист Александр Шевченко поднялся в мировом рейтинге

В live-рейтинге АТР казахстанец поднялся c 84-го на 76-е место.

Казахстанский теннисист по итогам турнира заработал 61 865 долларов призовых и получил 50 рейтинговых очков ATP.

В матче третьего круга Шевченко уступил французу Юго Умберу, занимающему 34-е место в мировом рейтинге, в двух сетах — 4:6, 6:7. В предыдущем раунде он добился одного из самых громких результатов, обыграв девятую ракетку мира Бена Шелтона — 6:7, 7:6, 6:3.