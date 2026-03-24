РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:18, 24 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанский теннисист Александр Шевченко поднялся в мировом рейтинге

    Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (84-й в рейтинге АТР) завершил выступление на турнире серии ATP 1000 в Майами (США) в третьем круге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: sports.kz

    В live-рейтинге АТР казахстанец поднялся c 84-го на 76-е место.

    Казахстанский теннисист по итогам турнира заработал 61 865 долларов призовых и получил 50 рейтинговых очков ATP.

    В матче третьего круга Шевченко уступил французу Юго Умберу, занимающему 34-е место в мировом рейтинге, в двух сетах — 4:6, 6:7. В предыдущем раунде он добился одного из самых громких результатов, обыграв девятую ракетку мира Бена Шелтона — 6:7, 7:6, 6:3.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают