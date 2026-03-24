00:18, 24 Март 2026 | GMT +5
Казахстанский теннисист Александр Шевченко поднялся в мировом рейтинге
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (84-й в рейтинге АТР) завершил выступление на турнире серии ATP 1000 в Майами (США) в третьем круге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В live-рейтинге АТР казахстанец поднялся c 84-го на 76-е место.
Казахстанский теннисист по итогам турнира заработал 61 865 долларов призовых и получил 50 рейтинговых очков ATP.
В матче третьего круга Шевченко уступил французу Юго Умберу, занимающему 34-е место в мировом рейтинге, в двух сетах — 4:6, 6:7. В предыдущем раунде он добился одного из самых громких результатов, обыграв девятую ракетку мира Бена Шелтона — 6:7, 7:6, 6:3.