Казахстанский стенд открылся на крупнейшей выставке «Китай — Евразия»

В одном из крупнейших выставочных павильонов форума Казахстан представил богатое культурное наследие, национальную кухню и продукцию отечественных производителей. Рядом расположились экспозиции России, Беларуси, Кыргызстана, Вьетнама, Турции и других государств, однако казахстанский стенд с первых часов работы привлек внимание многочисленных гостей выставки.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Экспозицию посетил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин вместе с членами официальной казахстанской делегации.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Особый интерес у посетителей вызвала национальная кухня. Гостям предлагали попробовать традиционные казахские угощения — баурсаки, балкаймак, курт, казы и другие блюда и сладости. Многие иностранные посетители впервые знакомились с казахской гастрономией, расспрашивая об особенностях приготовления и ингредиентах национальных продуктов.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Атмосферу казахстанского гостеприимства дополняли выступления артистов в национальных костюмах. Под звуки традиционных музыкальных инструментов гости знакомились с культурой и традициями Казахстана, фотографировались и с интересом изучали представленную продукцию.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Ранее, выступая на церемонии открытия выставки, Серик Жумангарин отметил, что за годы своего существования ЭКСПО «Китай — Евразия» превратилась в авторитетную международную площадку для укрепления торгово-экономического сотрудничества, развития деловых связей и продвижения взаимовыгодных инициатив между странами региона.

Выставка «Китай — Евразия» считается одной из крупнейших международных платформ Евразийского пространства. Ее история началась в 2010 году, когда по решению центрального правительства Китая Урумчийская ярмарка внешнеэкономических связей и торговли была преобразована в ЭКСПО «Китай — Евразия». Первая выставка состоялась в 2011 году, а с 2014 года форум проводится один раз в два года.

Сегодня ЭКСПО играет важную роль в развитии международного сотрудничества, расширении торгово-экономических связей и продвижении инициатив Экономического пояса Шелкового пути.

Отметим, что Казахстан в 2024 году также был представлен на VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» в качестве почетного гостя.