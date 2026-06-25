Казахстан готов расширять экспорт товаров в Китай — Серик Жумангарин

На церемонии открытия с приветственным словом выступил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин. Он отметил, что за годы своего существования выставка превратилась в авторитетную площадку для укрепления торгово-экономического сотрудничества, развития деловых контактов и продвижения взаимовыгодных инициатив между странами Евразии.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

По словам Жумангарина, Казахстан и Китай связывают отношения всестороннего стратегического партнерства, которые последовательно укрепляются благодаря усилиям Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина.

— Сегодня Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику. Это наглядно подтверждает высокую взаимодополняемость наших экономик и эффективность совместной работы по расширению торговых связей, — сказал он.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Особую роль в развитии двустороннего сотрудничества, по его словам, играет Синьцзян-Уйгурский автономный район.

— Для Казахстана СУАР — это не только ближайший сосед, но и важные ворота на огромный китайский рынок. На протяжении многих лет регион выступает ключевым центром приграничной торговли, логистики и промышленной кооперации между нашими странами. Через территорию СУАР проходят основные транспортные и торговые маршруты из Казахстана в Китай, а также коридоры, которые обеспечивают транзитные перевозки между Азией и Европой, — подчеркнул вице-премьер.

Фото: Еламан Турсыбеков/Kazinform

Он отметил, что торгово-экономические связи Казахстана и СУАР продолжают динамично развиваться: растут объемы взаимной торговли, расширяется ассортимент поставляемой продукции, укрепляются контакты между регионами и деловыми кругами двух стран.

Отдельное внимание Казахстан уделяет расширению экспорта отечественной продукции на рынок СУАР.

— Казахстан готов расширять экспорт качественной сельскохозяйственной, пищевой, металлургической, химической и другой продукции, востребованной китайскими потребителями и предприятиями, — заявил Серик Жумангарин.

Фото: Еламан Турсыбеков/Kazinform

По его словам, ЭКСПО «Китай — Евразия» предоставляет уникальные возможности для установления новых деловых контактов, поиска надежных партнеров и запуска перспективных проектов, способных придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.

Вице-премьер выразил уверенность, что результаты нынешней выставки будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Казахстаном, СУАР и Китайской Народной Республикой в целом.

Фото: Еламан Турсыбеков/Kazinform

Выставка «Китай — Евразия» является одной из крупнейших международных площадок региона. История форума берет начало в 2010 году, когда с одобрения центрального правительства Китая Урумчийская ярмарка внешнеэкономических связей и торговли была преобразована в выставку «Китай — Евразия». Первая выставка состоялась в 2011 году, а с 2014 года мероприятие проводится один раз в два года.

Сегодня ЭКСПО «Китай — Евразия» является важной площадкой для развития международного сотрудничества, укрепления связей между странами Евразии и продвижения инициатив Экономического пояса Шелкового пути.

Отметим, что Казахстан в 2024 году также был представлен на VIII ЭКСПО «Китай-Евразия» в качестве почетного гостя.