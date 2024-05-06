Казахстанский список Forbes обновили: в него вошли Айжан Есім, Иван Сауэр и Дулат Кожамжаров

75 богатейших бизнесменов Казахстана – 2024 назвали в журнале Forbes Kazakhstan, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году рейтинг Forbes Kazakhstan увеличился сразу наполовину – теперь это топ-75 крупнейших бизнесменов вместо традиционного топ-50.

В рейтинге оказалось целых 19 новичков, многие из которых давно на слуху в обществе. Но есть и несколько бизнесменов, хорошо известных лишь в узком кругу своей отрасли.

Совокупное состояние участников рейтинга выросло по сравнению с прошлогодним – на $8,2 млрд и составило $46,63 млрд. Среднее, предсказуемо, снизилось – до $622 млн по сравнению с прошлогодними $769 млн.

Топ-10 бизнесменов обновленного рейтинга:

Вячеслав Ким $5 800 000 000

Тимур Кулибаев $5 000 000 000

Динара Кулибаева $5 000 000 000

Владимир Ким $3 600 000 000

Тимур Турлов $3 300 000 000

Булат Утемуратов $2 700 000 000

Семья Ибрагимовых $1 500 000 000

Нурлан Смагулов $980 000 000

Семья Сарсеновых $970 000

Список 19 новичков обновленного рейтинга:

№10 Арсен Томский

№23 Сухраб Махмудов

№32 Александр Чукреев

№35 Марат Жұман

№37 Семья Алимжановых

№44 Айжан Есім

№49 Семья Жакулиных

№53 Алмаз Альсенов

№56 Владимир Денисов

№57 Дулат Кожамжаров

№59 Владимир Сидельковский

№60 Ерем Арутюнян

№63 Иван Сауэр

№64 Виктор Буллер

№68 Сагат Тугельбаев

№69 Владислав Ли

№70 Ельдар Абдразаков

№71 Раушан Сагдиева

№71 Чингис Бердыгожин

Аналитическая группа рейтинга сначала составила лонг-лист из 120 крупнейших бизнесменов страны. В шорт-лист были отобраны верхние 75.

Участники рейтинга оценивались по совокупной стоимости принадлежащих им активов. Оценка компаний производилась по консервативному принципу «не менее чем». От стоимости компаний, не предоставляющих аудированные финансовые отчеты, отнималось 50%.

Как пояснили авторы, настоящий рейтинг является сугубо журналистской и экспертной оценкой стоимости собственности во владении указанными лицами, и не может использоваться в качестве официальной информации.

Ранее сообщалось, кого из списка Forbes могут закрепить за пострадавшими от паводка регионами Казахстана. Кто отправил больше? Почти 200 млрд тенге собрано для помощи пострадавшим от паводков