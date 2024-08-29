Казахстанский скакун Кабирхан может выступить на Играх кочевников

На Всемирных играх кочевников планируется участие известного казахстанского скакуна Кабирхана. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Центра национальных и конных видов спорта Каирхан Маулен, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня около 30 лошадей готовятся с национальной сборной Казахстана по кокпару, 24 из них прибудут в Астану уже завтра.

- У всех этих 24 лошадей есть титулы, они по сей день одерживают победы. Курманбек Турганбек выступит со скакуном Нұрғасқа, который победил на чемпионате мира. Кроме того, могут прибыть такие знаменитые скакуны, как Жұмыртұяқ, Секрет. Вы все знаете Кабирхана, который выиграл гонку в Дубае, также планируется его прибытие, - сказал К. Маулен на пресс-конференции на ипподроме «Казанат».

Однако, по словам спикера, все еще могут быть определенные изменения, связанные с погодой и транспортировкой лошадей.

- Так как эти лошади принадлежат отдельным лицам, этот вопрос не входит в компетенцию государства или национальной сборной. Поэтому есть такие нюансы. Но все скакуны, представляющие нашу страну, очень хорошо подобраны и подготовлены, - добавил он.

Напомним, 12 января этого года жеребец из Казахстана Кабирхан выиграл престижную скачку, которая состоялась на ипподроме Мейдан в Дубае. Позже в конце марта Кабирхан с ирландским жокеем стал 9-м на Дубайском Кубке мира.

Ранее сообщалось, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Все билеты на церемонию открытия Игр кочевников распроданы.

По предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Общая сумма призовых составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору, команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.

В столице Казахстана, как в городе, принимающем игры, велась тщательная подготовка к спортивному мероприятию. Сейчас здесь наносят последние штрихи. Об этом — в фоторепортаже агентства Kazinform.



