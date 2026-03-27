    18:12, 26 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанский школьник‑робототехник получил полный грант в Stanford

    Школьник Алихан Сериков получил полное грантовое предложение о поступлении в Stanford University по программе раннего отбора (Restrictive Early Action), передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения Республики Казахстан.

    Фото: Минпросвещения РК

    Stanford входит в число наиболее селективных университетов мира: уровень приема составляет около 3,6%. Для международных абитуриентов этот показатель значительно ниже.

    — Алихан Сериков является призёром чемпионата мира по робототехнике. Он участвовал в соревнованиях FIRST, пройдя путь от младшей лиги (FIRST LEGO League) до старшей (FIRST Tech Challenge). В составе команды стал победителем регионального чемпионата Центральной Азии и получил квоту на мировой этап в Хьюстон. По итогам мирового чемпионата команда была удостоена награды Inspire Award (3-е место), присуждаемой за совокупный результат в инженерии, дизайне, презентации и работе с сообществом, — сообщили в Минпросвещения.

    В ведомстве отметили, что казахстанец в Stanford планирует обучаться по направлению Management Science & Engineering, междисциплинарной программе на стыке технологий, аналитики данных и управления.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане призеры международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузах.

    Минпросвещения РК Гранты Образование Робототехника школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
