Казахстанский режиссер отмечен в Ереване за вклад в мировое кино

Как отметил художественный руководитель фестиваля Карен Аветисян, награда вручена за значительный вклад в развитие киноискусства. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Адильханом Ержановым.

Адильхан Ержанов — двукратный участник официальной программы Каннского кинофестиваля: с фильмом «Хозяева» (2014, основная программа) и «Ласковое безразличие мира» (2018, секция «Особый взгляд»). В 2019 году он стал лауреатом престижной премии Asia Pacific Screen Awards в номинации «Достижения в режиссуре» за картину «Черный, черный человек». Режиссер также является членом Европейской киноакадемии и Академии Asia Pacific Screen Awards.

Ранее журналист информационного агентства Kazinform Мадибек Жанибеков стал обладателем престижной международной премии «Золотое перо Узбекистана».