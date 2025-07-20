Казахстанский режиссер отмечен в Ереване за вклад в мировое кино
Казахстанский режиссер Адильхан Ержанов стал обладателем премии «Мастер» на Ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил художественный руководитель фестиваля Карен Аветисян, награда вручена за значительный вклад в развитие киноискусства. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Адильханом Ержановым.
Адильхан Ержанов — двукратный участник официальной программы Каннского кинофестиваля: с фильмом «Хозяева» (2014, основная программа) и «Ласковое безразличие мира» (2018, секция «Особый взгляд»). В 2019 году он стал лауреатом престижной премии Asia Pacific Screen Awards в номинации «Достижения в режиссуре» за картину «Черный, черный человек». Режиссер также является членом Европейской киноакадемии и Академии Asia Pacific Screen Awards.
Ранее журналист информационного агентства Kazinform Мадибек Жанибеков стал обладателем престижной международной премии «Золотое перо Узбекистана».