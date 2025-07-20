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    22:31, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский режиссер отмечен в Ереване за вклад в мировое кино

    Казахстанский режиссер Адильхан Ержанов стал обладателем премии «Мастер» на Ереванском международном кинофестивале «Золотой абрикос», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский режиссер отмечен в Ереване за вклад в мировое кино
    Фото: Armenpress.am

    Как отметил художественный руководитель фестиваля Карен Аветисян, награда вручена за значительный вклад в развитие киноискусства. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Адильханом Ержановым.

    Адильхан Ержанов — двукратный участник официальной программы Каннского кинофестиваля: с фильмом «Хозяева» (2014, основная программа) и «Ласковое безразличие мира» (2018, секция «Особый взгляд»). В 2019 году он стал лауреатом престижной премии Asia Pacific Screen Awards в номинации «Достижения в режиссуре» за картину «Черный, черный человек». Режиссер также является членом Европейской киноакадемии и Академии Asia Pacific Screen Awards.

    Ранее журналист информационного агентства Kazinform Мадибек Жанибеков стал обладателем престижной международной премии «Золотое перо Узбекистана».

    Теги:
    Культура Фильмы Армения Новости кино Награда Казахское кино Искусство
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
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