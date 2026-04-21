Казахстанский профи-боксер готовится к возвращению на ринг в США

31-летний спортсмен тренируется в Майами (США) под руководством нескольких наставников и активно набирает форму, в том числе работая над весом. Его следующий бой в полулегком дивизионе запланирован на осень — ориентировочно на сентябрь или октябрь. Соперник пока не известен. В случае успешного выступления Турсынгалиев намерен побороться за титул WBA Fedelatin.

Этот поединок станет для казахстанца первым после продолжительной паузы. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2023 года, а в 2025 году был вынужден взять паузу из-за травмы колена и последующего восстановления.

Свой предыдущий бой Турсынгалиев провел в Майами против мексиканца Пабло Батреса (10–23–2, 3 КО). Поединок во втором полулегком весе, рассчитанный на шесть раундов, завершился досрочно — казахстанец одержал победу нокаутом уже в первом раунде. Эта победа стала для него 11-й в профессиональной карьере.

Муса Турсынгалиев родом из Кентау, однако вырос в Экибастузе. В бокс его привел отец — мастер спорта СССР — еще в 2004 году. За годы любительской карьеры он принимал участие в различных турнирах, а на профессиональном ринге дебютировал в ноябре 2017 года.

В течение первого года карьеры Турсынгалиев провел восемь боев — шесть в Мексике и два в США, одержав уверенные победы, в том числе шесть — досрочно.

Девятый бой он провел в 2019 году против американца Винсента Дженнингса (14–6–6), победив по очкам. В том же году он одержал десятую победу, выиграв техническим решением судей в шестом раунде у панамца Рикардо Нуньеса (29–13, 23 КО).

Несмотря на несколько неудачных попыток вернуться на ринг в последующие годы из-за срыва боев, спортсмен сохранил идеальный рекорд и продолжает движение к титульным поединкам. На сегодняшний день Турсынгалиев является чемпионом Северной Америки по версии WBA-NABA в полулегком весе и уже несколько лет живет и тренируется в Майами.