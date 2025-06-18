Казахстанский проект «Свет Салтанат» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы»

Проект был запущен в апреле в Алматы. Он представляет из себя неоновую вывеску с именем Салтанат, которая мигает каждый раз, когда регистрируется новый случай домашнего насилия в стране. Оповещение одновременно отображается на более чем 100 цифровых экранах по всей стране.

— Мы были награждены в номинации Real-Time Contextual Content, Digital Craft. Для команды Citix и GForce Gray это особый момент: история, родившаяся в Казахстане, получила отклик на самой влиятельной творческой сцене мира. Пусть свет Салтанат никогда не угасает, — поделились авторы проекта в социальных сетях.

Проект назван в память о Салтанат Нукеновой, которая была убита своим мужем, бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. В мае прошлого года он был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство.

Напомним, это не первое достижение Казахстана на этом фестивале. В 2024 году рекламное агентство GForce также получило награду «Золотого льва».

Награды на Каннских Львах вручаются в различных категориях, включая традиционные медиа, цифровые технологии, PR, дизайн, креативные эффекты и многие другие. «Золотой лев» является одной из самых престижных наград в мире рекламы и креативных индустрий.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.