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    17:38, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанский проект «Свет Салтанат» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы»

    Казахстанский социальный проект «Свет Салтанат» получил серебро на международном фестивале «Каннские львы» в категории Real-Time Contextual Content в 2024 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский проект «Свет Салтанат» завоевал серебро на фестивале «Каннские львы»
    Коллаж: Canva

    Проект был запущен в апреле в Алматы. Он представляет из себя неоновую вывеску с именем Салтанат, которая мигает каждый раз, когда регистрируется новый случай домашнего насилия в стране. Оповещение одновременно отображается на более чем 100 цифровых экранах по всей стране.

    — Мы были награждены в номинации Real-Time Contextual Content, Digital Craft. Для команды Citix и GForce Gray это особый момент: история, родившаяся в Казахстане, получила отклик на самой влиятельной творческой сцене мира. Пусть свет Салтанат никогда не угасает, — поделились авторы проекта в социальных сетях.

    Проект назван в память о Салтанат Нукеновой, которая была убита своим мужем, бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. В мае прошлого года он был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство.

    Напомним, это не первое достижение Казахстана на этом фестивале. В 2024 году рекламное агентство GForce также получило награду «Золотого льва».

    Награды на Каннских Львах вручаются в различных категориях, включая традиционные медиа, цифровые технологии, PR, дизайн, креативные эффекты и многие другие. «Золотой лев» является одной из самых престижных наград в мире рекламы и креативных индустрий.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Культура Бытовое насилие Салтанат Нукенова
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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