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    00:15, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан впервые получил Каннского «Золотого льва»

    Казахстан впервые получил Каннского «Золотого льва»
    Фото: canneslions.com

    Рекламное агентство GForce из Казахстана получило престижную награду «Золотого льва» на фестивале рекламы в Каннах, передает агентство Kazinform.

    Это стало первым таким достижением для Казахстана.

    Награды на Каннских Львах вручаются в различных категориях, включая традиционные медиа, цифровые технологии, PR, дизайн, креативные эффекты и многие другие. «Золотой лев» является одной из самых престижных наград в мире рекламы и креативных индустрий. 

    Теги:
    Казахстан Награда Реклама Креативная индустрия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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