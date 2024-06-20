Казахстан впервые получил Каннского «Золотого льва»

Рекламное агентство GForce из Казахстана получило престижную награду «Золотого льва» на фестивале рекламы в Каннах, передает агентство Kazinform.

Это стало первым таким достижением для Казахстана.

Награды на Каннских Львах вручаются в различных категориях, включая традиционные медиа, цифровые технологии, PR, дизайн, креативные эффекты и многие другие. «Золотой лев» является одной из самых престижных наград в мире рекламы и креативных индустрий.