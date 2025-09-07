РУ
    Казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге

    Казахстан улучшил свои позиции в индексе паспортов Henley & Partners, который ежегодно оценивает свободу передвижения граждан разных стран. В свежей версии рейтинга документ граждан РК поднялся на 61-е место, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Паспорт төлқұжат
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Ранее Казахстан занимал в данном рейтинге 64-ю позицию.

    Среди государств Центральной Азии именно Казахстан обладает самым «сильным» паспортом.

    • Кыргызстан — 71 место,
    • Узбекистан — 72 место
    • Таджикистан — 78 место
    • Туркменистан — 84 место

    Согласно данным, безвизовый въезд Казахстану обеспечен в 79 государств мира.

    Первое место в списке занимает Сингапур — его граждане могут посещать без визы 193 страны. На второй строчке расположились Япония и Южная Корея, паспорта которых открывают доступ к 190 направлениям. Самыми ограниченными по числу безвизовых направлений остаются паспорта Афганистана, Ирака и Сирии.

    Ранее мы писали о том, как восстановить утерянные или украденные документы в Казахстане.

