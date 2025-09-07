Казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге

Ранее Казахстан занимал в данном рейтинге 64-ю позицию.

Среди государств Центральной Азии именно Казахстан обладает самым «сильным» паспортом.

Кыргызстан — 71 место,

Узбекистан — 72 место

Таджикистан — 78 место

Туркменистан — 84 место

Согласно данным, безвизовый въезд Казахстану обеспечен в 79 государств мира.

Первое место в списке занимает Сингапур — его граждане могут посещать без визы 193 страны. На второй строчке расположились Япония и Южная Корея, паспорта которых открывают доступ к 190 направлениям. Самыми ограниченными по числу безвизовых направлений остаются паспорта Афганистана, Ирака и Сирии.

