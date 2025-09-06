Как восстановить утерянные или украденные документы в Казахстане

Сотрудники ЦОНа рекомендуют фиксировать факт кражи или утраты незамедлительно — в полиции или в самом Центре обслуживания населения. Это позволит минимизировать риск незаконного использования персональных данных.

Удостоверение личности

Если удостоверение личности было украдено, в первую очередь следует обратиться в полицию и получить талон-уведомление. В остальных случаях, включая утерю, достаточно заполнить заявление в ЦОНе и оплатить госпошлину.

Размер госпошлины:

0,2 МРП — при первом восстановлении;

1 МРП — при повторных случаях.

Пакет документов:

заявление о восстановлении с указанием обстоятельств утраты;

документ об оплате госпошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы);

паспорт РК (в случае наличия);

талон-уведомление из полиции — в случае кражи.

Стандартный срок изготовления удостоверения личности занимает до 15 рабочих дней. Предусмотрена услуга срочного оформления: 1-3 рабочих дня — в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе, 3-5 рабочих дней — в областных центрах и 7 рабочих дней — в районных центрах.

— Сегодня большинство документов можно восстановить онлайн. Но в первую очередь важно оформить новое удостоверение личности, без него невозможно продолжить остальные процедуры. Проживание без удостоверения личности более месяца грозит административным штрафом до 7 МРП (28 074 тенге), — подчеркивают специалисты.

Паспорт

Процедура восстановления паспорта практически идентична с удостоверением личности. Потребуются:

заявление;

талон-уведомление из полиции (при краже);

удостоверение личности или временный документ;

квитанция об оплате госпошлины.

Стоимость зависит от вида паспорта:

8 МРП — паспорт на 36 страниц;

4 МРП — паспорт на 24 страницы (для детей до 16 лет).

Срок изготовления — до 15 рабочих дней. При одновременной утрате паспорта и удостоверения рекомендуется оформлять их параллельно.

Документы об образовании

Диплом, аттестат или другие документы об образовании можно восстановить двумя способами:

онлайн — через портал eGov или приложение eGov Mobile, используя ЭЦП или биометрию;

офлайн — лично в ЦОНе, предъявив удостоверение личности (или свидетельство о рождении) и указав данные об учебном заведении.

Срок изготовления дубликата составляет до 15 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Если учебное заведение ликвидировано, запрос направляется в архив, что может продлить срок до 30 рабочих дней.

Ранее агентство Kazinform сообщало о порядке получения загранпаспорта для новорожденных. Документ можно оформить сразу после выдачи свидетельства о рождении.