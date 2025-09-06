РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:00, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Как восстановить утерянные или украденные документы в Казахстане

    Потеря или кража документов всегда становится стрессом для граждан. Однако в Казахстане механизм их восстановления четко регламентирован и стал проще благодаря цифровым сервисам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Паспорт удостоверение личности төлқұжат жеке күәлік
    Фото: Kazinform

    Сотрудники ЦОНа рекомендуют фиксировать факт кражи или утраты незамедлительно — в полиции или в самом Центре обслуживания населения. Это позволит минимизировать риск незаконного использования персональных данных.

    Удостоверение личности

    Если удостоверение личности было украдено, в первую очередь следует обратиться в полицию и получить талон-уведомление. В остальных случаях, включая утерю, достаточно заполнить заявление в ЦОНе и оплатить госпошлину.

    Размер госпошлины:

    • 0,2 МРП — при первом восстановлении;
    • 1 МРП — при повторных случаях.

    Пакет документов:

    • заявление о восстановлении с указанием обстоятельств утраты;
    • документ об оплате госпошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы);
    • паспорт РК (в случае наличия);
    • талон-уведомление из полиции — в случае кражи.

    Стандартный срок изготовления удостоверения личности занимает до 15 рабочих дней. Предусмотрена услуга срочного оформления: 1-3 рабочих дня — в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе, 3-5 рабочих дней — в областных центрах и 7 рабочих дней — в районных центрах.

    — Сегодня большинство документов можно восстановить онлайн. Но в первую очередь важно оформить новое удостоверение личности, без него невозможно продолжить остальные процедуры. Проживание без удостоверения личности более месяца грозит административным штрафом до 7 МРП (28 074 тенге), — подчеркивают специалисты.

    Паспорт

    Процедура восстановления паспорта практически идентична с удостоверением личности. Потребуются:

    • заявление;
    • талон-уведомление из полиции (при краже);
    • удостоверение личности или временный документ;
    • квитанция об оплате госпошлины.

    Стоимость зависит от вида паспорта:

    • 8 МРП — паспорт на 36 страниц;
    • 4 МРП — паспорт на 24 страницы (для детей до 16 лет).

    Срок изготовления — до 15 рабочих дней. При одновременной утрате паспорта и удостоверения рекомендуется оформлять их параллельно.

    Документы об образовании

    Диплом, аттестат или другие документы об образовании можно восстановить двумя способами:

    • онлайн — через портал eGov или приложение eGov Mobile, используя ЭЦП или биометрию;
    • офлайн — лично в ЦОНе, предъявив удостоверение личности (или свидетельство о рождении) и указав данные об учебном заведении.

    Срок изготовления дубликата составляет до 15 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно. Если учебное заведение ликвидировано, запрос направляется в архив, что может продлить срок до 30 рабочих дней.

    Ранее агентство Kazinform сообщало о порядке получения загранпаспорта для новорожденных. Документ можно оформить сразу после выдачи свидетельства о рождении.

    Теги:
    ЦОН Закон и право Паспорт Общество Кража
    Татьяна Корякина
    Автор
