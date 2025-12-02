Казахстанский опыт цифровизации госуправления получил международное признание

Эта платформа стала ключевым инструментом цифровой модернизации: она объединяет данные всех госорганов, снимает бюрократические барьеры и минимизирует риски субъективных решений.

Сегодня система покрывает более 400 управленческих и HR-процессов всех госорганов. А цифровой отбор заметно повысил конкуренцию на вакантные должности — теперь на одно место в среднем претендуют 5 человек. В Агентстве по делам государственной службы отметили, что публикация подтверждает: Казахстан не только внедряет инновации, но и становится страной, у которой учатся другие.

— Мы можем говорить о том, что принимаем решения, которые нашли свое признание и поддержку со стороны международного сообщества. В первую очередь это как раз-таки уникальность системы. Ранее такой системы не было, это новшество. Следующий критерий — эффект данной системы. Мы не говорим, что просто внедрили систему, мы реально цифрами доказали внедрение системы, она помогла улучшить кадровый процесс, — отметил директор департамента Агентства по делам государственной службы Нурсултан Бекенов.

Как сообщалось ранее, превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года поручил Президент, выступая на диалог-платформе сельских акимов.