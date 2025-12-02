РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:30, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский опыт цифровизации госуправления получил международное признание

    Глобальная платформа Организации экономического сотрудничества и развития – OPSI – опубликовала кейс о внедрении отечественной системы e-Qyzmet, которая полностью автоматизирует кадровые процессы в государственном секторе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    OPSI платформа
    Фото: Агентство по делам госслужбы

    Эта платформа стала ключевым инструментом цифровой модернизации: она объединяет данные всех госорганов, снимает бюрократические барьеры и минимизирует риски субъективных решений.

    Сегодня система покрывает более 400 управленческих и HR-процессов всех госорганов. А цифровой отбор заметно повысил конкуренцию на вакантные должности — теперь на одно место в среднем претендуют 5 человек. В Агентстве по делам государственной службы отметили, что публикация подтверждает: Казахстан не только внедряет инновации, но и становится страной, у которой учатся другие.

    — Мы можем говорить о том, что принимаем решения, которые нашли свое признание и поддержку со стороны международного сообщества. В первую очередь это как раз-таки уникальность системы. Ранее такой системы не было, это новшество. Следующий критерий —  эффект данной системы. Мы не говорим, что просто внедрили систему, мы реально цифрами доказали внедрение системы, она помогла улучшить кадровый процесс, — отметил директор департамента Агентства по делам государственной службы Нурсултан Бекенов. 

    Как сообщалось ранее, превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года поручил Президент, выступая на диалог-платформе сельских акимов.

    Теги:
    Видео JIBEK JOLY Госслужба ИИ Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают